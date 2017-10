O Grove da rienda suelta a sus creadores

O Grove tiene fama de municipio dinámico y emprendedor, pero esa fama apenas se reflejaba en su evento más importante del año, la Festa do Marisco. Tras años reclamando un espacio que pudiese hacer visibles a los emprendedores del municipio, el Concello ha decidido dar el paso y habilitar un espacio para que diferentes marcas de jóvenes grovenses tengan la visibilidad que ofrece un evento de estas características. Este espacio es la I Mostra de Emprendedores, a la que se han sumado una decena de marcas, todas ellas afincadas y creadas desde O Grove.

Tras la celebración de la Feira de Descontos "Grovestock", organizada por Emgrobes durante el primer fin de semana de la Festa do Marisco, ayer se inauguró una iniciativa que llevaba mucho tiempo demandándose, la puesta en marcha de un espacio que sirviese para dar a conocer el trabajo que vienen desarrollando, durante más o menos tiempo, muchos creadores y emprendedores del municipio. Se trata de la I Mostra de Emprendedores, ubicada en el recinto comercial de O Corgo, una iniciativa que surge para sacarle partido a las instalaciones y que tiene como objetivo dar a conocer las experiencias que emprendedores locales están poniendo en marcha. Se trata, en definitiva, de dar visibilidad a pequeñas empresas de artesanía o productos de diseño que llevan menos de un año de actividad o no cuentan con un local desde el que ofrecer sus productos.



En esta primera edición participan una decena de proyectos: la tienda colaborativa A Factoría, la iniciativa apícola As Colmenas do Meco, Aura Noctis, AWA Brand, Carracuca, Patasdepeixe, Selebrities, Serigrafías Meu, Ruxe o Camiño do Río son todas apuestas que no van a dejar indiferente a ninguno de aquellos que entiendan que la Festa do Marisco es mucho más que gastronomía, sino que también se convierte en referencia cultural y en expresión de creatividad. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo domingo. En la muestra se pueden encontrar productos textiles, de decoración, de artesanía e incluso libros. La intención es continuar con el trabajo de dinamización comercial que el gobierno local ya ha iniciado con propuestas como los locales de emprendimientos de la plaza de abastos.



La zona comercial también cuenta con un espacio para dar a conocer el festival benéfico "Coas mans nos pés", que se celebrará el fin de semana posterior a la Festa do Marisco. El festival está organizado por vecinos de O Grove y pretende concienciar a sus participantes sobre la situación de los más de 75 millones de personas desplazadas de sus hogares a causa de la violencia, así como recaudar fondos para varias organizaciones.









Jennifer Martínez | Ruxe

"En O Grove hay mucho talento que debe tener un lugar para mostrarse"

Jennifer Martínez es la propietaria de la marca "Ruxe" un pequeño taller de artesanía y joyería que, con ese nombre, debuta en esta Mostra de Emprendedores organizada por el Concello de O Grove con motivo de la Festa do Marisco. Pese al debú, Martínez lleva ya más de un lustro dedicada a este tipo de artesanía, mostrando sus conocimientos en diferentes mercadillos y ferias, una actividad que le viene de familia, ya que su abuela era "collareira". La joven heredó el puesto y "he evolucionado hasta lo que ahora tratamos de impulsar a través de esta marca que es Ruxe", con elementos en diferentes materiales y todos únicos y exclusivos. "Ruxe nació, sobre todo, para dar a conocer las creaciones en las redes sociales, un elemento que puede ayudarnos a crecer". Martínez se mostraba ayer encantada con la puesta en marcha de una iniciativa de estas características, que permite visualizar el trabajo de muchos creadores de O Grove. "Hay muchos más de los que estamos aquí, porque O Grove es un lugar de mucho talento; fue algo rápida su puesta en marcha, pero creo que es una iniciativa que debería tener continuidad en el futuro".





Leticia Castro | AWA Brand

"Llevábamos mucho tiempo reclamando un espacio de estas características"

Leticia Castro Gondar es la persona que se encuentra detrás de la marca AWA, una firma de diseño gráfico gallega que está inspirada en elementos identitarios que combinan la lengua de Rosalía de Castro con el inglés y donde se puede apreciar el orgullo autóctono. Los novedosos diseños le han permitido ya contar con tres puntos de venta en Galicia, en los municipios de O Grove, Ourense y A Coruña, donde se pueden adquirir diferentes elementos en los que brilla con luz propia alguna de las palabras más bonitas de la lengua gallega. El desarrollo de este proyecto era algo a lo que Castro venía dándole vueltas desde hace tiempo, pero que acabó perfilándose a raíz de un máster en la Universidade de Vigo. La joven se encuentra encantada con la iniciativa de la muestra de emprendedores, porque "hasta ahora, el Concello nunca había puesto en marcha una iniciativa así, en la que los creadores grovenses pudiésemos dar a conocer nuestro trabajo; era algo que llevábamos mucho tiempo pidiendo y la elección de la Festa do Marisco para hacerlo es un escaparate muy adecuado para darnos visibilidad y que nos conozcan".