La Festa do Marisco ya marca el ritmo de la actualidad en Galicia

El buen tiempo acompaña el arranque del evento culinario más importante de España. La villa meca presenta su mejor imagen con una fiesta que aspira a alcanzar registros de récord.

La Festa do Marisco de O Grove está lanzada. Abrió sus puertas a las siete y media de la tarde de ayer y la afluencia de público fue mayor que en otras jornadas inaugurales precedentes. El ambiente hoy está siendo tanto o más positivo, por lo que se pronostica un evento gastronómico "de récord".

Anoche destacó el concierto ofrecido por el grupo local Cinco en Zocas, pero sobre todo resultó espectacular la posterior actuación de la popular formación gallega De Vacas.

El programa de hoy incluye la inauguración de la feria de oportunidades Grovestock y de la exposición "Mar de encajes", con una conferencia del profesor Mario Gallego Rey.

También comienza la muestra de pinchos y el ciclo "Música de Galicia en la Fiesta", con una pandereitada a cargo de Paradanda-Mecos, Cantodorxo, Asxupen, Adro Vello y Cinco en Zocas. A continuación hay concierto con Rels-B y El Langui, seguido de una sesión Dj con Easy Money y Payca.

Mañana es el turno dela muestra "Cocina en vivo", sesión vermú, regata de dornas a vela, actividades infantiles, del ciclo de los productos del mar que organiza la cofradía de pescadores San Martiño y de "Música de Galicia en la Fiesta del Marisco", con el Orfeón Mariñeiro do Berbés. Los conciertos correrán a cargo de Fuckaine, Luna y Los Enemigos.

El domingo comienza la jornada con la XVIII Carrera Popular Festa do Marisco, desde las 10.30 horas, para dar paso al IV Encuentro de Vespas y Lambrettas. Habrá una nueva edición de "Cocina en vivo" y "Música de Galicia" ofrecerá el concierto de la Banda de Instrumentos Populares de Suso Vaamonde.

Continuará la muestra de pinchos, al igual que actuará la escuela de baile Cantodorxo y "Música de Galicia" regresará por la tarde con la Coral Polifónica da Confraría de Pescadores San Martiño.

Por la noche, tras el concierto de Os Firrás, actuará la orquesta Panorama, al igual que se verá a la charanga "Os Jalácticos" durante todo el día.

El lunes se dará a conocer el nombre del restaurante ganador del Premio Nacional Lola Torres de Gastronomía y se presentará el cartel anunciador de la Festa do Marisco de 2018.

Además la Denominación de Origen Rías Baixas se sumará al evento con una cata de blancos promovida por la Ruta do Viño y los "Conciertos del Marisco" estarán protagonizados por a la Banda do Sequío.

El martes se inaugura el Foro de los Recursos Marinos y la Acuicultura de las Rías Gallegas, habrá nueva cata de Rías Baixas, además de desplegarse el ciclo "Cultivando el Mar" y ofrecerse una actuación de Fla-Meco.

Mikel Eretxun

El miércoles seguirá el Foro de los Recursos Marinos y habrá actividades como las jornadas gastronómicas "La Cocina del Mar" y "I Muestra de Emprendedores Mecos de la Festa do Marisco", además de inaugurarse la estatua "Floreano de Gogue" en la Praza Darriba, donde se presentará la "Muiñeira de Floreano", de Xulio Lorenzo. Para completar la jornada actuará Mikel Eretxun.

El Día del Pilar se celebrará una "Mañana Cultural" con la agrupación Paradanda-Mecos y a las 20.00 horas comenzará el concierto de @deVino, seguido de la actuación del dúo The Funkles.

El viernes que viene continuará el "Ciclo de Productos del Mar", centrado en las algas y las anémonas y habrá "Noite Meiga", con queimada popular y conciertos con La Habitación Roja y Delafé.

Centollas de Oro

Para el sábado día 14 se anuncia la regata de dornas a remo, exhibición de gimnasia rítmica, concurso de platos de mejillón Amegrove, exhibición canina, gala de las "Centollas de Oro 2017" y entrega de los premios del simposio de escultura. Los conciertos serán los de Morcheeba y "The pains of being pure of heart".

Y para cerrar la fiesta, el domingo 15, se reservan "Cocina en Vivo", con rodaballo de Insuiña, y la actuación de charangas, entre otras propuestas.