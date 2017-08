La etapa más exigente de la Triple Corona reunirá en Arousa a 115 nadadores

El Puerto de Vilaxoán acogió en la mañana de ayer el acto de presentación de la última etapa de la Triple Corona Illas Atlánticas que se celebrará este sábado 2 de septiembre entre la isla de Sálvora y Vilagarcía.

Numerosas personalidades políticas de la Xunta de Galicia y los concellos cercanos a la localidad arousana, además de autoridades portuarias, patrocinadores, participantes y organizadores de la competición deportiva, se reunieron en un bateeiro de la localidad arousana para presentar una competición que servirá para poner en valor la riqueza natural de la Ría de Arousa. "Con esta prueba la gente entenderá que el mar en Galicia no solo es fuente de producción económica a través de la pesca y el marisqueo profesional. También es un mar en el que se pueden practicar infinidad de deportes marítimos y que pone en valor deportes que quizás no son tan mayoritarios como es el caso de la natación" señala la conselleira del Mar Rosa Quintana.

Además, destacó la importancia de esta prueba como motor de promoción turística de las localidades arousanas gracias a las facilidades ofrecidas "por mi compañera de gobierno, la conselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato" afirma Rosa Quintana. Tal y como recordó la directora del evento deportivo, Beatriz Alvariño Díaz, la organización realizará visitas guiadas a la Isla de Sálvora y Cortegada en la que participarán las familias que se desplacen junto con los nadadores a la localidad arousana. "Un total de 60 personas ya están inscritas, por lo que podemos decir que la iniciativa ha tenido éxito" asegura Beatriz Alvariño.

La travesía más dura

La competición comenzará en la isla de Sálvora alrededor de las 8.45 horas del sábado y se espera que la llegada de los nadadores más rápidos se produzca entre las 16.30 y las 16.45 horas. Con casi ocho horas de travesía a nado que se traducen en un recorrido total de 28 km, esta prueba se presenta como una de las más largas y exigentes de Europa.

En ella competirán un total de 115 nadadores procedentes de hasta catorce Comunidades Autónomas de España, además de competidores de Portugal y Argentina con edades comprendidas entre los 20 y los 69 años. Sofía Suárez del Club de Natación Vigo Rías Baixas será la participante más joven de la competición, aunque esto no le supondrá ninguna ventaja. "Es una prueba muy dura así que mi objetivo es acabarla. No me planteo ni tiempo ni posición" asegura la joven natal de Ames, que también se desplazó a Vilaxoán para asistir a la presentación del evento deportivo. También acudió al acto Manuel Antonio Rodríguez Yáñez, que se convertirá en el nadador más veterano de la prueba. "Empecé a nadar a los 43 años por salud y espero continuar hasta que el cuerpo me aguante, aunque estos 28 km me harán replantearme muchas cosas" augura el hombre de 69 años de edad. Al igual que su compañera de travesía, el deportista veterano se establece como objetivo "completar la prueba y pisar la playa vilagarciana" asegura Antonio Rodríguez.

La exigencia de la prueba requiere más si cabe el refuerzo de los dispositivo de seguridad que garanticen la integridad de los participantes. Por este motivo, los nadadores estarán acompañados por una flota de históricas embarcaciones locales que, además de cumplir con su función de seguridad, servirán como muestra de la riqueza cultural y marítima de la Ría de Arousa. Se establecerán un total de seis controles de paso obligatorio para los deportistas, donde podrán comer e hidratarse para recuperarse del esfuerzo. Estos controles, que se ubicarán cada cuatro kilómetros, estarán fondeados por seis embarcaciones gallegas: dos con base en O Grove, tres galeones de A Illa y una de Carril.

Además, el Club Náutico de San Vicente del Mar aportará una embarcación de grandes dimensiones que se convertirá en un buque hospital preparado para atender cualquier incidencia que pueda producirse durante la travesía. "El barco estará equipado con el material y los especialistas necesarios para atender cualquier emergencia durante la travesía. Es una prueba muy dura así que será necesario garantizar el bus estado de salud de los competidores" explica el presidente del Club Náutico de San Vicente de O Grove, Ignacio Montenegro, quien también asistió al acto de presentación.

Por su parte, el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, destacó durante la presentación su agradecimiento por "el trabajo realizado por todas las entidades involucradas en esta competición que realza todo nuestro patrimonio natural". Además, reconoció "el esfuerzo de los nadadores que realizarán un recorrido al alcance de muy pocos" e invitó a todos los vilagarcianos y vecinos de las localidades próximas a "disfrutar el sábado de esta última etapa tan especial".

Con esta prueba, se dará por finalizada la edición 2015-2017 de la Triple Corona Illas Atlántica con un recorrido total de 57 kilómetros que la convierten en la prueba de natación más dura de España.