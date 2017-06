La "xouba" alcanza los 20 euros el kilo y la sardina se contiene en víspera de San Xoán

A menos de 48 horas para que tenga lugar la noche de San Xoán, los precios de la sardina pequeña, más conocida como xouba se han disparado, y ayer cotizaba ya a 20 euros el kilo. La escasez del pescado no consigue satisfacer la demanda de los compradores que "están llegando a cuentagotas aunque todo el mundo viene a por ellas", comenta una de las placeras. En solo dos días el kilo de xoubas pasaba de 15 a 20 euros, un precio prohibitivo que mañana puede seguir incrementándose.

La sardina "do xeito", de tamaño mediano, sin embargo, se sitúa entre los 6 y los 8 euros en los mercados de abastos de la comarca, un importe similar al que se lleva vendiendo desde la semana pasada, aunque hay placeras que aseguran que hace diez días incluso habría superado los 8 euros, y curiosamente esta semana "ha bajado un poco", explican. De todas maneras, lo que no ha variado es el coste con respecto al año pasado por estas fechas, se mantiene más o menos estable.

Las pescantinas del Mercado de Abastos de Vilagarcía coinciden, además, en que este año se está pescando más cantidad que el año pasado. Allí abundaban ayer las sardinas "do xeito", procedentes de la ría, aunque también se vendían sardinas "do cerco". De lo que había menos cantidad era de la llamada sardina "jurelera", que no es un tamaño muy demandado en la noche mágica.

La estabilidad de los precios, que varían euro arriba euro abajo en las plazas de abastos de los distintos municipios de O Salnés puede llegar a duplicarse durante el propio día de san Xoán, como ya viene siendo habitual, dado que la demanda se multiplica.

El precio varía dependiendo del día y del mercado. En Cambados la caja de 12 kilos se vendió a principios de semana a 60 euros, lo que arroja un precio de 5 euros el kilo. El lunes tanto en O Grove como en Vilagarcía se vendió la sardina "do xeito" a 4 euros.Hace dos días en Portonovo, el pescado llegó a estar incluso por debajo de los 4 euros, "pero no es lo normal", afirman en la lonja. El precio "está fluctuando mucho", señalan. A esta lonja llegaban el martes 370 kilos de sardina "do xeito", pero ayer, sin embargo no había llegado nada. La cantidad, sin embargo de la especie "do cerco", se situaba en 690 kilos. Hoy se espera que lleguen grandes cantidades de sardina a la lonja.

Habrá que ver cuál es la situación y la cantidad de pescado que llega a las lonjas mañana, ya que en el propio día de san Juan, el coste del kilo de sardinas seguramente se duplique, tal y como han afirmado en las lonjas de la comarca, puesto que la demanda de pescado fresco para consumir antes del encendido de las hogueras se dispara, sobre todo por parte de particulares.

Los colectivos que organizan eventos más multitudinarios con grandes hogueras y fiestas que acogen a un gran número de personas, suele comprar el pescado varios días antes, afirman las vendedoras del mercado, "ya que estamos hablando de cantidades bastante grandes, sino sería imposible abastecer a todo el mundo", por lo que ahora esperan a clientes particulares,.