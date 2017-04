El cuatripartito baraja cerrar Fefiñáns todos los fines de semana del verano

El grupo de gobierno de Cambados baraja la posibilidad de cerrar al tráfico la plaza de Fefiñáns durante todos los fines de semana del próximo verano. Así lo manifestó ayer el concejal con las competencias de Tráfico, José Ramón Abal, al término de una reunión en el Concello con hosteleros y vecinos de la plaza de As Rodas y la calle Novedades. "Este año somos Ciudad Europea del Vino y está previsto que vengan muchos más turistas. Hay fines de semana en que se producen en Fefiñáns auténticas aglomeraciones, y lo primero es la seguridad vial", señaló.



José Ramón Abal recuerda que en verano ya es habitual que Fefiñáns esté cerrado al tráfico durante periodos largos de tiempo debido a la sucesión de fiestas. Pero plantea que este año podría ser aconsejable tomar esta medida de modo estable todos los fines de semana. "Es algo que estamos valorando. Una posibilidad podría ser cerrar al tráfico el viernes a primera hora de la tarde y volver a abrir el lunes a primera de la mañana".



La medida también se adoptaría en fechas en las que se congrega mucha gente, como sucede habitualmente el 15 y el 16 de agosto. El primero de esos dos días es festivo estatal.



En lo que respecta a la Semana Santa, el planteamiento de José Ramón Abal pasa por cerrar la plaza "como el año pasado", es decir, cuando se celebren procesiones y el Viernes Santo todo el día.



Se da la circunstancia de que hace un año, la peatonalización de Fefiñáns durante el puente festivo generó una polémica de tal envergadura que en algunos momentos dio la sensación de que podría romperse el gobierno cuatripartito.



José Ramón Abal y el concejal de Promoción Económica, Xurxo Charlín, se reunieron ayer en el Concello con vecinos de As Rodas y Novedades. El objetivo del encuentro era valorar la posibilidad de cerrar al tráfico de forma permanente la plaza de As Rodas. Así lo desean al menos los hosteleros de la zona.



En cuanto a los vecinos, hay diversidad de opiniones. Abal apunta que muchos asumen que la plaza podría estar cerrada todos los fines de semana, al entender que los negocios de hostelería asentados en la plaza también generan riqueza y puestos de trabajo. Pero no hay tanto consenso cuando se plantea un cierre definitivo a la circulación.



En este sentido, el edil sostiene que "en este tipo de asuntos a veces se generan conflictos de intereses, y lo que tiene el hacer el Concello es buscar el consenso y el interés general". Así las cosas, se van a ir tomando medidas tendentes a alcanzar ese consenso.



La primera de ellas es que se va a reordenar el tráfico en esa parte del barrio de Fefiñáns para facilitar el paso y el aparcamiento a los residentes en la calle Novedades -donde está la casa-museo de Ramón Cabanillas-, que a menudo se ven afectados por el cierre de As Rodas o encuentran sus plazas ocupadas por los vehículos de gente de fuera. Para ellos, se habilitará una tarjeta de residente por vivienda, y será obligatorio colocarla sobre el salpicadero del coche para poder aparcar en Novedades. Asimismo, los residentes también podrán acceder a sus viviendas por determinadas calles vetadas al resto de conductores. "No se tomará ninguna decisión sin hablar antes con los vecinos", garantiza Abal.