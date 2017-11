Hacer memoria no está mal, aunque cada cual tenga la suya o la interprete según su experiencia. El centenario de la Revolución de Octubre tendrá un acto central, el sábado 18, en la sala de conferencias del Colegio de Arquitectos, a dos pasos de Príncipe. Intervendrán la parlamentaria y dirigente del PCG, Eva Solla; el profesor de historia Celso López y el responsable de la XCG, Pablo Fernández. También disertará, no faltaría más, Carlos Núñez Le Vieux rememorando sus experiencias en la URSS en sus lejanos tiempos de estudiante en el enorme país de los soviets. Aquella Revolución Rusa, que propició de la mano de Lenin transformaciones en todas las esferas, que cada cual las califica como quiera pero a ellos les siguen llamando 100 años después, me dicen que para seguir aprendiendo de sus ideales y también de sus errores. ¡Da gusto verlos, todos juntos...!

Sonriendo a un amigo

Será hoy, a las ocho de la tarde, cuando presente su primer libro, " Moriré joven, sonriendo y abrazado a mi mejor amigo", en la Casa del Libro. Ella es Cinta Figueroa, nacida en Huelva, periodista que trabajó en Radio Nacional de Vigo, donde fue jefa de informativos y programas. El extraño título de libro obedece según ella a una experiencia real, a un amigo de la infancia que lo decía y murió tal cual. Para muchos es una historia de amor, para otros el relato de hechos paranormales y para ella una experiencia maravillosa que la ha llevado a cambiar de vida, del materialismo a la espiritualidad. La va a presentar el periodista Xabier Fortes. Vosotros veréis...

Pura y Concha, de percebes

Mientras reservaba unas habitaciones en el hotel Bahía, pensaba yo cuántas personalidades han pasado por ese complejo que dirige ahora César Sánchez-Ballesteros, como antes su padre. Pasaron Rigoberta Menchú, Adolfo Suárez, Felipe González, Semprún, Alberti, Cugat, Quino, Serrat, Sabina, Carrillo... hasta Chichiolina, por no hablar esa crema de la intelectualidad literaria, científica... que trajo durante 21 años Club FARO a Vigo. En esto apareció César y fuimos a conocer el Pura y Concha, su recién estrenada percebería, tapería y restaurante que mira a la calle de las ostras, cuyo nuevo decorado es más cálido, pensado para los que viven en Vigo y no solo para el turisteo. Un gancho: en sus menús, el percebe casi a precio de coste.

Chao, Josefina de mi vida

Me tomé un vinito en el Josefina con un pincho de jugosa tortilla con uno de los últimos fareros, José Antonio Mera. Allí donde hace mucho estuvieron las Escuelas de Instrucción Pública de Vigo, en la calle Chao, donadas por el industrial de tal apellido, hay ahora una preciada plazuela en la que está el Josefina Café Bar, podéis encontrar a Sandra Josefina López. Ahí está esta amable lucense que vive hace 25 años en Vigo, y que quiso reflejar en su local el tapeo de Lugo. No vais a encontrar un local de muchas tapas a la vez sino de alguna cada día, y yo vi allí desde jamón asado con salsa de pimientos picante hasta tortilla de pimientos y cebolla, una buena cecina..., y los sábados y domingos, que abre todo el día, callos siempre y a veces paella, cocido, almejas... según se inspire. Josefina lucha cada día por ese espacio de luz, con terraza.