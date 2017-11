De cita con Esquece Monelos

Yo, si no estuviera en las afueras de Galicia, hoy iría sin falta a las 20.00 horas a la puesta de largo de la cineasta Ángeles Huerta. Comienzo hablando de cine porque hoy presenta en los multicines Norte esta cálida cineasta residente en Galicia su primer largometraje, Esquece Monelos, que tiene de fondo la vida y muerte de la memoria, el alzheimer, mediante viaje metafórico por un río enterrado bajo las calles de la ciudad, un barrio que se pierde... ,Bueno, es mucho más este documental y creo que no vais a perder el tiempo sino a ganarlo. Hoy a las 20.00 será ese estreno con presencia de la directora, aunque se proyectará allí hasta el día 9. No es nada extraño que haya recibido este año los premios Mestre Mateo como Mejor documental, mejor dirección de fotografía ( Jaime Pérez) y mejor montaje ( Sandra Sánchez).

De rica cocina en Villaseco

El cine alimenta el espíritu pero el cuerpo también precisa del alimento y gozo de la comida. Yo me fui en Día de Difuntos a visitar a la santa Teresa a su sepulcro en Alba de Tormes y rezar por mis amigos pecadores, pero, para comer, dejé atrás esos bares de pescaditos que tiene este bello pueblo a las orillas del Tormes, y me dirigí a Ledesma a tomar un vermú en la plazuela que está junto a la muralla, aprovechando el sol de otoño. No comimos en La Fernandica esta vez sino que nos fuimos a Villaseco de los Gamitos, en la carretera de Vitigudino, a comer a Casa Conrado. Al entrar, sientes un aroma a cocina que te traslada a los fogones del siglo XVI, en los que no he estado pero me lo supongo. Nos atendió el mismo Conrado Graciliano Calvo, un luchador empedernido que es segunda generación allí con su mujer, María Jesús Nieto , que continúa su hijo Conrado (que conoce por amor bien Vigo) aunque trabaje seis meses al año para disfrutar, buscarse la vida y moverse por el mundo los otros seis meses. Comimos unas mollejas fritas superiores, por mucho que hablen, a las de Casa Gonzalo de Salamanca, una paletilla de lechal y unos escalopines de cordero también lechal de sabor impecable. El vino, un descubrimiento por el que damos gracias a Paco García, colega y amigo de La Nueva España, que nos aconsejó un "Pétalos" del Bierzo, uva mencía. Salimos encantados. Nos quedamos con ganas de probar su rabo estofado o alguno de sus guisos pero Roma no se conquista en un día.

Y veinte platos al pecho

Claro que eso no es nada al lado de lo que tengo que probar como Jurado, el día 20 en Vigo. Que sepa José Enrique Pereira por un lado, que es el "padre padrone" de la cosa, y Alejandra Alonso por otro, que es la que me lía cada año, que como tenga un subidón de placer triglicérico me van a llevar los dos de la mano al matasanos. Y es que ese día se celebra la segunda edición del concurso de recetas de nuestros restaurantes que organiza Pereira Productos del MAR, del cual saldrán las ganadoras que engalanarán el recetario de Pereira de este año, que llega a su duodécima edición. Los del jurado, que no sé quiénes son ni dónde va a ser por ahora, tendremos que degustar los 20 platos finalistas para elegir los mejores. Que Dios nos ayude ante tanto gozo.