¡Hola, Bandfield, peleón!

Hoy hablamos de música, y de la que hace la siguiente generación a la mía porque el argentino muchos años residente en Vigo y vuelto allá, Frans Bandfield, me dice que regresa con la maleta cargada de música. Atentos porque su primer reencuentro será el 6 de julio en la Alameda de Bouzas, donde realizará la séptima edición del Festival "VIGO VOCAL´S REUNION", junto a Iban Marciano. ¿Recordáis de otros años? Un festival que reúne en una noche a una veintena de cantantes de la ciudad , y que abarca todos los estilos musicales de la música independiente. Artistas de siempre y nuevos que se reúnen al aire libre para poder afianzar un año más la armonía en este gremio que tanto nivel cultural le aporta a la comunidad. Como afirman Frans e Iban es "el único festival 100% vagues". Pero hay más: tras presentar en Buenos Aires su segundo álbum, "El Desencuentro" (Warner), regresa para presentarlo aquí junto a Los Hijos del Rigor locales, el 20 de julio en La Fábrica de Chocolate. Una banda de potente nivel que estará conformada por Nilo Nández, Kike Clazonetti y Jose Stewart, recién aterrizado de Taiwan donde reside hace dos años. ¡Bienvenida, Frans, amigo!

Un festival en Fornelos

Pero si en vez de música de rock queréis otras actividades asociadas a la salud y naturaleza, el 28,29 y 30 de julio se celebrará el II Festival Alternativo Presencia y Sonido en Fornelos de Montes con conferencias, conciertos, talleres, actividades como yoga, tai chi, cuentos tibetanos, tambores, danzas del mundo, El Sueño de Calíope, Las Black Sisters (A Coruña), Oorub Sambu, Sheila... Lo decimos con un mes de antelación porque se entiende este festival como unas vacaciones de fin de semana, una acampada para los que quieran con actividades organizadas por la asociación SerHacer, en contacto con la naturaleza. Yoga en la playa con María Paraje, risoterapia con Sheyla, taller de Danza del Sol con Carlos Samuel... Los precios son hasta el 10 de julio 50 euros, 60 después y el teléfono que os doy para informaros es el 622093532.

Las guías fetén de Vigo

Si queréis quedaros en Vigo pero añadir un ingrediente a vuestras no vacaciones, o sea que cambie un poco el rollito ¿Porqué no metéis en vuestra agenda asistir con alguno/a de vuestras amigo/as a una de las visitas guiadas que comienzan el 1 de julio? Os puede guiar María Chamadoira o Lorenzo, Nuria Otero, Margariña, Amante Caride... y hasta un varón, Darío, solo entre todas las mujeres. Si os lo montáis con imaginación podréis redondear después con una comida o un vermú pero lo importante es que se os ofrece por una cantidad ridícula visitar el parque de Castrelos, el barrio viejo, el Ensanche y El Castro, el recorrido que queráis, y enteraros de sus historias. ¿Qué mejor que conocer lo vuestro? Llamad al 607084258 y veréis. Por 8 euros y menores de 12 gratis.

Y un cafetín con Gerardo

Hoy me tomé un café con el veterano abogado Gerardo Acosta en la cafetería de la plaza de abastos del Progreso. Gerardo, al que yo le hice una de mis primeras entrevistas cuando era novato (xa choveu) nació en 1936 pero está para echar una canita al aire y sigue en activo en su despacho. Ex presidente del Club de los Leones, tiene una vida muy interesante con infancia en el Portugal de Salazar de la que daremos cuenta. De paso visité a Lila y Charo en su charcutería y la segunda me enseñó el nuevo restaurante que se inaugura el jueves en el piso de arriba, en la misma plaza: el Juliana. No sé de qué va, pero es grande.