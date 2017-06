El muro. Change your life

La noche del viernes llegó a Telecinco "The Wall", un concurso de formato norteamericano al que aquí han añadido el subtítulo "Cambia tu vida" para resaltar la potencia de la apuesta. Se trata de un programa del que lo mejor que se puede decir es que no es "Sálvame deluxe" por una sencilla razón: no ser "Sálvame deluxe" es lo mejor que se puede decir de cualquier programa que Telecinco emita la noche de los viernes.

La cadena está orgullosa del concurso. Subraya que el valor de los premios es muy alto y que los concursantes pueden conseguirlos de un modo totalmente incontrolable dado el gran componente de azar que encierra (¿la cadena reconoce, entonces, que en el resto de concursos se controla cuántos y qué premios se dan según vaya conviniendo?). Tal es el capricho del azar del muro que da nombre al programa que solo una gran cadena como ella puede asumir el coste de los premios. Coste variable al que hay que añadir los costes fijos de su producción: tuvo que grabarse en un altísimo plató en el que cupiera el altísimo muro que obliga a presentador y concursantes a mirar todo el rato para arriba como papanatas.

El caso es que si la pareja concursante gana un premio gordo, "The Wall. Cambia tu vida" puede cambiarle la vida. Lo que no podrá cambiar es la vida de Telecinco por mucho que gane el premio de una audiencia millonaria. Es cierto que si sigue el éxito del estreno, pasarán algunas cosas. Emitirán seguidas las doce entregas ya grabadas, incluso tal vez renueven, pero nada más. No podemos esperar que este concurso como tantos, copiado como todos, presentado por Carlos Sobera como muchos, repleto de focos como siempre y estrenado en verano cuando se baja el listón, vaya a lograr que Telecinco cambie su programación, mude de naturaleza y deje de ser Telecinco. Los huevos formados en el vientre de la serpiente producen serpientes. La imprevisibilidad del muro y lo indeterminables que son las "bolitas gigantes" (¡!) que por él caen no podrán conseguir que de los huevos que actualmente incuban en las reuniones de ejecutivos de Telecinco nazcan patitos, perritos ni lindos gatitos.