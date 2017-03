La prueba irrefutable de que el Señor no me ha llamado por el camino empresarial es que soy totalmente incapaz de entender la estrategia comercial de Atresmedia estrenando a la vez dos programas estrella el mismo día a la misma hora en sus dos cadenas generalistas. Ocurrió el martes en el prime time. Antena 3 con "El árbol de tu vida", laSexta con "Cazadores de trolls". Como la amoxicilina, ambos son espacios de amplio espectro y compiten por un nicho común. Ya que "Cazadores de trolls" es un programa que puede dar un buen mordisco a la audiencia en su estreno, Antena 3 lo contraprograma con "El árbol de tu vida". Je, je, muy hábil. Ya que "El árbol de tu vida" pretende convertirse en un programa de referencia esta temporada y obtener grandes resultados, laSexta lo contraprograma con "Cazadores de trolls". Je, je, bien pensado. Todo muy lógico, muy atenido a las reglas de la libre competencia, si no fuera porque Antena 3 y laSexta tienen el mismo dueño. Atresmedia contra Atresmedia. Je, je, no entiendo nada.



El pastelón repipi, soporífero y toñimorénico que es "El árbol de tu vida" -no puedo juzgarlo con mucho criterio, sólo lo vi a medias porque anduve zapeando con "Cazadores de trolls"- obtuvo buenos resultados de audiencia, pero los hubiera obtenido mejores si Atresmedia hubiera dejado esa noche laSexta con una programación de perfil bajo. La crónica sensacionalista y sobreactuada de las nuevas andanzas del desfacedor de entuertos pedrogarcíaaguádicos que es "Cazadores de trolls" -lo digo con cierta prudencia, ya que sólo lo vi a medias al haber estado zapeando con "El árbol de tu vida"- tampoco funcionó mal; quizá lo único que le faltó para ser un gran éxito fue que su propia empresa no le pegara un tiro en el pie programando un gran estreno en Antena 3. Si los caminos del Señor son insondables, no les quiero contar cómo son los caminos de los grandes grupos empresariales, que son el único ente que se encuentra por encima de Dios en la jerarquía eclesial. Doctores tiene el Santo Padre Mercado para entender por qué resulta beneficioso competir contra uno mismo.