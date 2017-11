Al menos ocho muertos en un atentado de un "lobo solitario" en Nueva York

Al menos ocho personas murieron y otras doce resultaron heridas como consecuencia de un ataque perpetrado en el bajo Manhattan, en el centro de Nueva York, por un "lobo solitario" que atropelló a decenas de personas con su vehículo antes de ser detenido. El terrorista gritó "Alá es grande" antes de ser capturado, según varios testigos.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, confirmó en rueda de prensa que se trataba de un ataque terrorista y que seis de las víctimas fallecieron en el acto mientras las otras dos perdieron la vida cuando eran trasladadas a un hospital. Además hay al menos doce heridos, aunque ninguno en estado crítico. El gobernador neoyorquino, Andrew Como, descartó que el terrorista tuviera cómplices.

Los hechos sucedieron en torno a las 15.10, hora local, cuando un hombre irrumpió con su camioneta en un carril bici en el bajo Manhattan y fue atropellando personas hasta que chocó con otro vehículo. En ese momento, el individuo se bajó de la camioneta portando dos armas falsas y la Policía le disparó, logrando neutralizarle.

Según las cadenas de televisión CBS y NBC, el individuo recorrió con la camioneta varios centenares de metros, unas 20 manzanas, antes de chocar con el otro vehículo. El vehículo usado por el autor del ataque es una camioneta de alquiler. Los hechos sucedieron en la conexión de las calles Chambers y West, en una zona próxima al monumento conmemorativo de las víctimas de los atentados del 11-S.

Las imágenes de las cadenas de televisión mostraron anoche varias bicicletas destrozadas en el carril bici y una camioneta con la parte delantera destrozada por una colisión. "Me he dado cuenta de que en el carril bici había un montón de bicicletas destrozadas y, conforme avanzaba conduciendo, he visto más y más bicicletas completamente destrozadas y personas a los lados. Debo haber visto unas 30 o 40 bicis", afirmó un testigo de los hechos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, tachó ayer de "enfermo y perturbado" al autor del atropello múltiple y afirmó que ese tipo de ataques no deben ocurrir en Estados Unidos.

"En NYC (New York City), parece que ha habido otro ataque de una persona muy enferma y perturbada. Las agencias de seguridad están siguiendo esto de cerca. ¡NO EN ESTADOS UNIDOS!", dijo Trump en un tuit.

En un segundo mensaje, el presidente estadounidense añadió: "No debemos permitir que Estado Islámico regrese o entre en nuestro país tras derrotarle en Oriente Próximo y en otros lugares. ¡Suficiente!".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, trasladó el "apoyo, afecto y sentidas condolencias" de España al pueblo americano tras el atentado registrado en Nueva York. "Nos sentimos cerca del pueblo norteamericano", escribió en su cuenta personal de Twitter.