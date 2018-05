Ciencia en bares, una fórmula de éxito

El café de Mario ha sido el lugar escogido para celebrar las conferencias científicas enmarcadas dentro del programa Pint of Science, donde el objetivo es acercar la ciencia a la gente en un ambiente distendido. El evento, que se alargará hasta el próximo 16 de mayo, se celebra a la vez en 272 ciudades de 20 países de Europa, América, Asia y Oceanía. En esta cuarta edición están programados 308 eventos repartidos en 105 bares y 730 investigadores implicados.

"La ciencia es algo divertido y se puede hacer también con una caña". De esta manera resume Susana Magalán, investigadora postdoctoral Marie Curie, el Pint of Science, un festival de divulgación científica con origen en Reino Unido y que se celebró por primera vez en 2012. Pese a que ya va por su cuarta edición, es la primera que se celebra en Vigo. Se trata de un proyecto innovador por el lugar donde se celebra, 105 bares, y la manera en que se organizan los diferentes eventos, un total de 308 repartidos en 272 ciudades de 20 países de Europa, América, Asia y Oceanía.

Las charlas, que se extenderán hasta el próximo 16 de mayo y serán impartidas por 730 investigadores, se dividen en seis bloques: Mente maravillosa (neurociencias, psicología y psiquiatría), De los átomos a las galaxias (química, física, matemáticas, astronomía), Nuestro cuerpo (biología humana y salud), Planeta Tierra (ciencias de la tierra, evolución, zoología), Tech me out (tecnología y ordenadores), Nuestra sociedad (derecho, historia, política). España es el país que cuenta con más ciudades que participan en el proyecto, seguida de Brasil, Francia y Reino Unido.

Sin duda, la primera toma de contacto en la ciudad no pudo ir mejor, ya que ayer el café de Mario contaba con un lleno total y ciencia a rebosar por los cuatro costados. La directora del Centro de Investigaciones Biomédicas (CINBIO), África González, habló sobre las similitudes entre el sistema nervioso y el inmunitario; y Diego Fernández, investigador postdoctoral, se encargó de analizar cómo el cerebro procesa la música. La cita contó también con un toque musical a cargo del grupo vigués de pop-rock Maldito Murphy.

"El sistema inmunitario se podría considerar como el segundo cerebro", dijo González durante su ponencia. En el bar, parte de los asistentes eran sus alumnos o estudiantes de diferentes ramas de ciencias de la UVigo. "En las charlas se habla de inmunología y como es una asignatura que estudio en la carrera me pareció interesante venir", contó Rocío, estudiante de biología. A pocos metros estaba sentada Fátima Garrido, estudiante de doctorado de química orgánica. "Este tipo de iniciativas hacen que la ciencia se haga más entendible. A mí la neurociencia es lo que más me interesa por eso vengo", afirmó. Pero no todos los espectadores compartían el mismo perfil, un ejemplo de ello son Guiomar, estudiante de bachillerato y Mariló, técnico de rayos del hospital de Meixoeiro. "Me agrada el tema de los sentidos e iniciativas como esta rompen las barreras que puede haber en una conferencia científica normal", aseguró la estudiante. Por su parte, Mariló acudió a las charlas porque le interesa sobre todo "lo relacionado con la mente, las nuevas tecnologías y la música". En este último ámbito los participantes en el Pint of Science contaron con una lección de excepción impartida por Diego Fernández, que explicó todo lo relacionado con cómo la música se transforma en señales neuronales y cómo nos estimula. "Esta es la única manera de que la gente sea consciente de que la ciencia es algo importante", destacó el investigador. Hoy la ciencia vuelve a poner sobre la barra del bar temas como la nanotecnología, o "el internet de las cosas".