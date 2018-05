El guitarrista de Springsteen inundará Castrelos de rock el jueves 12 de julio

El espíritu de Bruce Springsteen estará presente en Vigo este verano. Su guitarrista y amigo, Steven Van Zandt, conocido musicalmente como Little Steven, actuará en el Auditorio de Castrelos el próximo 12 de julio. El músico estadounidense estuvo cerca de una década unido a The Boss (1975-1984), hasta que decidió emprender su carrera en solitario como solista con su banda Little Steven and The Disciples of Soul. Más adelante, en 1995, regresó junto a Springsteen. El concierto, como todos los que se celebran en el parque vigués, será gratuito para todos aquellos que se sitúen en el graderío central.

La actuación de Little Steven se suma a las ya anunciadas por el alcalde Abel Caballero, que destacó que el guitarrista norteamericano "tiene una gran cantidad de seguidores que llegarán a la ciudad para escucharlo". Hasta el momento, la de Vigo es su segunda actuación en España para este verano. Un día antes tocará en Madrid en el marco del festival Noches del Botánico que celebra en el entorno de la de la Universidad Complutense. Como referencia, y a falta de saber el precio de las entradas de pista en el auditorio olívico, las del evento de la capital española parten de los 35 euros.

El compañero de Springsteen se suma a media docena de conciertos ya confirmados por el Concello para las próximas fiestas de la temporada estival. Después de Steven llegará el turno de popular cantautor Joan Manuel Serrat, que provocará que los nostálgicos regresen a su infancia el 21 de julio. La banda mexicana Maná, cabeza de cartel hasta ahora, hará lo propio dos días después. En este caso, fue el propio grupo el que se adelantó al regidor vigués y anunció su actuación en redes sociales. Poco después enviaron un vídeo en el que apuntaron el deseo que tienen de tocar en Castrelos. Todavía en julio llegarán dos conciertos más. El 27 tocará Dorian y Zoé y Morat, que ya estuvo en la ciudad el año pasado, lo hará el día 31. Para agosto, de momento está confirmado Raphael el día 2.

Caballero anunció ayer que siguen trabajando para cerrar "dos grandes grupos". Además, para completar toda la oferta cultural de este verano, habrá al menos seis actuaciones orientadas a un público infantil.

El Auditorio Mar de Vigo también acogerá una serie de conciertos. En este sentido, ya están confirmados Sergio Dalma, Pablo López, James Rhodes, Michael Legend o Sweet California para las próximas semanas.