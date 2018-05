"Se puede". Así de contundente se muestra "Josiño" Estévez al hablar de la lucha que emprendió contra su sobrepeso hace tres meses. Este vigués se armó de fuerza de voluntad pasadas las navidades y se fijó un objetivo: perder 18 kilos antes de sus vacaciones en mayo. Su peso a comienzos de año era 178 kilogramos. "Tuve un clic. Dije 'hasta aquí", explica. "Siempre he sido una persona gorda. Adelgazaba y luego volvía a engordar. Mis amigos me preguntaban si había pensado en operarme, pero nunca he querido. Sabía que si me ponía en serio lo conseguiría", con este optimismo relata los motivos que le impulsaron a echarse a la calle para adelgazar a paso ligero.

Contra el tedio del que sale a caminar cada día en solitario, "Josiño" ha creado el proyecto "Kilos de sobra", una web donde plasma su día a día y anima a quien lo desee a acompañarle en sus largos paseos. "Yo siempre hecho todo solo: ejercicio y dieta. Andar sin compañía es aburrido, cuando vas con alguien se te pasa el tiempo mucho más rápido y te lo pasas mejor", describe. "Vi en las redes sociales una oportunidad: contar en primera persona mis progresos y abrir la experiencia a todo el mundo", invita.

Su llamamiento "online" ha tenido respuesta: una persona se ha unido a él de forma habitual y un puñado de forma esporádica. Sus rutas varían: por el centro de Vigo (Gran Vía, Camelias...), la senda del Lagares, las playas entre Bouzas y Canido... En sus primeros días "Josiño" se propuso como marca 10.000 pasos; luego pasó a los 15.000... y ahora realiza entre 18.000 y 20.000. Y no es la única meta alcanzada: su propósito de perder 18 kilos antes de mayo está prácticamente conseguido. Con esta alegría y sentido del humor anunciaba en sus perfiles sociales sus logros al cumplir su web tres meses:



"Cuando inicié el proyecto pensaba que era una meta complicada pero realista. Y ahora solo me quedan dos kilos", celebra. "Veo la evolución, me encuentro mucho mejor, la gente ve mis progresos y además me lo paso genial. El humor con que lo tomamos es un plus a la hora de salir a hacer ejercicio", relata entre risas. Con esas ganas de convertir el ejercicio en una diversión en lugar de un deber lanza un llamamiento a los desmotivados: "Hace falta fuerza de voluntad, pero se puede hacer: adelgazar y pasártelo bien".

En breve Josiño pondrá rumbo a sus vacaciones pero a la vuelta su proyecto continúa con nuevos retos: organizar quedadas los fines de semana de 7 u 8 kilómetros, y, una vez al mes, una ruta larga de unos 15 "pero sin estrés y disfrutando del paisaje", anuncia.