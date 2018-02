Emilio Fernández Suárez: "Somos continuistas, pero de lo bien hecho por todos"

El director del Campus del Mar ha logrado reunir bajo las mismas siglas a varios exrectores y a quienes se enfrentaron a ellos como líderes de la oposición, además de fichar a nuevas caras que aportan "frescura e ideas innovadoras", para construir juntos "una universidad de las personas, igualitaria y volcada hacia la sociedad". Emilio Fernández reivindica que la institución "ya está en Primera División" y propone empezar a "recuperar la ilusión" con medidas como la simplificación burocrática, una política de profesorado estable y planes de apoyo a la docencia, el I+D y la empleabilidad de los estudiantes.

-Lanza su candidatura con una foto de familia que reúne a quienes fueron duros adversarios, ¿es una demostración de fuerza?

-Yo no le llamaría de fuerza. Queremos mostrar lo que es, una candidatura de integración. Es lo único que me movía, bajo ninguna otra circunstancia hubiese aceptado participar en este proceso. Durante estas semanas valoraba si realmente existían las condiciones para que hoy [por ayer] estuviéramos aquí todos para hablar del futuro de la Universidad. Y según fui viendo que era viable me fui animando. Y en un momento de transformación de los bloques tradicionales como el actual es bueno que lo hagamos así. Hemos juntado a gente claramente respetada dentro de la Universidad y que por razones diversas podía estar en diferentes posiciones para trabajar de cara al futuro. De ahí nuestro nombre.

-En su presentación oficial ha dicho que no son gobierno ni oposición. Aunque nunca militó en Alternativa, ha formado parte del equipo rectoral como director del Campus del Mar, ¿le va a va a costar que no le identifiquen como el candidato continuista?

-Nunca he sido de Alternativa, pero, por supuesto, he actuado dentro de las directrices de este equipo de gobierno en lo que respecta al Campus del Mar. No voy a esconder en absoluto mi trabajo próximo a este equipo y al anterior, que fue el que me nombró. Sería absurdo y además estoy muy satisfecho del trabajo realizado. Pero a mí me costaría muchísimo defender la tesis de que somos un colectivo continuista cuando veo a quienes lo integran. Algunos han sido muy críticos y si hubiese sido así nunca habrían venido. ¿Qué es lo que nos une? Que creemos que se pueden mejorar cosas pero no nos oponemos a nada. Esta universidad tiene una gran fortaleza porque todos los rectores han sido sensatos. Somos herederos de todo lo bueno en la historia de la Universidad. Somos continuistas. pero de lo bien hecho por todos los que han trabajado a favor de esta institución. Pero no somos oposición a nadie, no entiendo este concepto en la Universidad. Al día siguiente de las elecciones, gane quien gane, el otro compañero, que no adversario, se pondrá a trabajar para ayudar al rector. Lo haré yo y lo hará Manuel Reigosa.

-Aunar bandos puede sumar votos, pero también corren el riesgo de generar rechazo entre los simpatizantes de esos bloques.

-Sí, lo que pasa es que no estoy haciendo las cosas en función de los votos. Ni voy a hacer cualquier cosa por ganar. Tengo una idea que creo que es buena para la Universidad y que está compartida con los compañeros. Y voy a ir con ella por delante. Y tenemos un principio que no es popular: no vamos a endeudar a la Universidad. No haré otra cosa porque cuando uno tenga que ejercer el papel de rector le van a pedir que haga exactamente lo que dijo. Y si sabes que no puedes hacerlo es mejor no ofertarlo desde el principio.

-El otro grupo ya ha planteado medidas muy específicas.

-Le tengo un enorme respeto a mi compañero Reigosa. Es una persona que aporta muchísimo a esta universidad y seguro que tendremos ideas que coinciden y otras con enfoques distintos. La Universidad tiene que confrontar ideas no enfrentar personas. La sociedad nos tiene que ver como un ejemplo de lo que es debatir sosegadamente, con argumentos. Y, al día siguiente, ayudar al que la mayoría de los compañeros hayan decidido que lleve las riendas de esta casa. Pero no podemos reproducir las contiendas de los políticos. Nuestra campaña será propositiva y no haremos ningún tipo de confrontación. Y estoy seguro de que por parte del otro candidato será igual.

-Reigosa fue elegido candidato en Industriales. ¿Por qué usted ha elegido Filología y Traducción?

-Formamos profesionales especializados en distintos campos, pero un universitario es algo más. Debe tener una formación integral, ser un ciudadano crítico con la sociedad democrática en la que vivimos. Y esto no es en absoluto incompatible con formarlos bien profesionalmente. Esta institución tiene un perfil científico-tecnológico clarísimo, pero tenemos que potenciar el papel de las humanidades, las artes y las ciencias jurídico-sociales. No concibo una universidad en la que no sean importantes.

-¿Se han ido ambos a las ramas que quizá se han sentido peor tratadas estos años?

-La verdad es que no. Estoy recorriendo todos los centros y todos piden lo suyo.

-¿La foto de su equipo será igual de diversa?

-Primero nos pusimos de acuerdo las bases y ahora se inicia un proceso de elaboración del programa. Y, en paralelo, diseñaremos un equipo. Lo único que puedo decir es que será de integración. No depende solo de mí, pero ésa es la intención. Esto es un trabajo de crear una red compleja que requiere tiempo.

-¿Ha sido más difícil que aunar a todos los socios institucionales, sociales y empresariales que integran el Campus del Mar?

-De momento, lo que puede decir es que es muy diferente y además va asociado a un proceso electoral, lo que tiene sus connotaciones. Pero en el fondo es aunar voluntades y limar asperezas. Es un trabajo que los compañeros han decidido que yo podía desarrollar y me ha tocado.

-En la foto de presentación no le acompañaba a el rector Salustiano Mato, ¿cuenta con su apoyo?

-El rector tiene una función distinta en este proceso que es la de árbitro. Y ademas tenían una reunión. Yo no sé si tengo el apoyo del equipo de gobierno, pero lo que sí espero tener es el de sus miembros. Cuento con poder convencerles para que apoyen esta candidatura.

-¿Cree que es una desventaja presentar su candidatura en segundo lugar?

-No lo sé, ni tampoco me parece excesivamente relevante. Nos hemos presentado cuando teníamos el trabajo hecho.