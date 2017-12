Denuncian el uso de una planta del Meixoeiro para rodar una serie

Mientras urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo se mantienen saturadas, el sindicato Comisiones Obreras denuncia que una planta vacía del Meixoeiro se está utilizando para la grabación de la serie 'Vivir al límite', protagonizada por José Coronado y producida por Telecinco. El sindicato señala que se trata de un piso reservado a pacientes quirúrgicos sin uso desde hace dos años y con capacidad para 60 camas.

La tercera planta del Meixoeiro aún se mantenía ayer cerrada. El número de habitaciones inicialmente pensadas como individuales que se han hecho dobles en el Cunqueiro es de 68, un 24% de las 288 posibles. Así, la Dirección del Chuvi insiste en que "el hospital tiene margen de crecimiento en función de las necesidades asistenciales" ya que "se tiene la disponibilidad de incrementar las camas si las necesidades de ingreso lo requieren".Uno de los servicios que más problemas están teniendo para absorber los ingresos es el de Cardiología. Profesionales destacan que mientras el número de camas se ha reducido con respecto a las que tenían en el Meixoeiro -de 50 a 46-, los pacientes han aumentado, entre otras cuestiones, porque hay una única puerta de entrada de urgencias y antes se repartía con la del Xeral y algunos pacientes acababan en, por ejemplo, Medicina Interna del pirulí.

Según fuentes del servicio, hay 16 pendientes de ingresos y 2 con cama. Desde el sindicato Sagap reprochan que "la Gerencia desoyó las demandas del personal ante las previsiones de que esto iba a suceder". Advierten de que uno de los motivos es un "déficit" de enfermeras y médicos por el "éxodo" de los profesionales ante "contratos precarios". El secretario de CC OO-Sanidade, Ángel Cameselle, advierte que "las urgencias van a seguir creciendo", porque hasta ahora la afluencia de pacientes no ha sido la habitual para esta época". Aún no ha llegado la gripe. "Hay que prever, no esperando acontecimientos y esperando a abrir camas", agrega. Desde la Asociación para a Defensa da Sanidade Pública remarcando que los "colapsos" en urgencias son "periódicos" y que advirtieron que se mantendrían "hace tiempo", tras la reducción en 600 camas del proyecto inicial del nuevo hospital.