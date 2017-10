Peinador aprueba la certificación de seguridad exigida por la Unión Europea

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) ha concedido al aeropuerto de Vigo el certificado europeo de seguridad operacional, con lo que se convierte en la vigésimo primera terminal española en tenerlo.

Aesa ha verificado que el aeropuerto cumple los requisitos técnicos de diseño y operación establecidos para el conjunto de las infraestructuras y sus equipos, tal y como exige la normativa europea. Además, sus técnicos han comprobado que el gestor aeroportuario Aena tiene implantado un sistema de gestión de la seguridad operacional acorde con los requisitos de la Organización Internacional de Aviación Civil. Todos los aeropuertos comerciales debían contar con este certificado antes del 31 de diciembre. Lavacolla y Alvedro, ya lo tienen. Aesa ha dicho que está trabajando con los gestores de aeropuertos para finalizar los catorce procesos que restan en España antes de que concluya el año.

Ryanair

Por otra parte, la aerolínea irlandesa de vuelos económicos Ryanair que opera en Vigo a Barcelona durante todo el año y a Milán, Bolonia, Edimburgo y Dublín en verano, informó ayer de que retrasará hasta el 15 de enero la entrada en vigor de algunas medidas incluidas en su nueva política de equipaje, para que sus clientes "se acostumbren a los cambios". Entre ellas está la tasa que tendrán que pagar aquellos viajeros que quieran llevar una maleta de mano a bordo.

De acuerdo con esta normativa, solo los viajeros con "Embarque Prioritario", que incluye Plus, Flexi Plus y Family Plus, podrán subir al avión con un bolso y una maleta de mano, un servicio que cuesta cinco euros adicionales cuando se efectúa la reserva del billete o seis si se agrega después.

El resto de viajeros sin prioridades solo podrán subir un bulto pequeño al avión, mientras que el más voluminoso deberá bajarse a la bodega, libre de cargos, en la puerta de embarque.