La Xunta centra sus inversiones en la Ciudad de la Justicia, Navia, Ifevi y el arranque de la intermodal

El esfuerzo inversor de la Xunta de Galicia en Vigo el próximo ejercicio se centrará en completar los cuatro proyectos que la administración autonómica tiene pendientes en la ciudad y descarta el inicio de nuevas actuaciones. Es lo que aparece reflejado en el proyecto de ley aprobado el jueves y cuya partida más cuantiosa son los 12,5 millones de euros que está previsto inyectar en la rehabilitación de la Ciudad de la Justicia. Tal y como adelantó ayer FARO, la Consellería de Infraestructuras reserva otros 7,1 millones de euros para completar la adquisición de suelo e iniciar la urbanización de la nueva fase del polígono residencial de Navia, incorpora los 3,1 millones necesarios para ejecutar la demandada ampliación del Ifevi y compromete el inicio de las obras de construcción de la estación de autobuses de Urzáiz con 1,3 millones. Por tercer año consecutivo, no hay rastro del proyecto del túnel de Beiramar y tampoco se consignan fondos para avanzar en la transformación de la AP-9 en Teis como vial urbano, compromiso del Gobierno gallego en las últimas elecciones.



Las inversiones y transferencias corrientes y de capital previstas en el municipio de Vigo ascenderán a 87 millones de euros, por encima de los 79 del ejercicio anterior. No obstante, cabe resaltar que exactamente la mitad de esos recursos son absorbidos por el Hospital Álvaro Cunqueiro, al que se computa en "inversiones reales" la partida de 44,5 millones de euros que se abonan anualmente a la concesionaria por la construcción y financiación de la obra hasta el año 2035. El desembolso en nuevo equipamiento para el centro de Beade se sitúa en 4 millones de euros, según las cuentas del próximo año.



| Infraestructuras. La Xunta cifra en 110 euros la inversión per cápita en infraestructuras en la provincia y eleva el desembolso total a 104 millones de euros gracias a los 12,9 destinados a la conversión en autovía del Corredor de O Morrazo, la mayor inversión del Ejecutivo en 2018 en Pontevedra, y a los 4,8 millones que se reservan para la Plisan, donde Zona Franca prevé licitar en las próximas semanas la urbanización de la primera fase por diez millones de euros. Una de las mayores partidas para Vigo son los 7,1 millones de euros consignados para completar la adquisición de suelo e iniciar la urbanización de la nueva fase de ampliación del polígono de Navia, cuya última versión del plan parcial fue remitido este lunes al Concello. El inicio de obras estaba previsto para este próximo año. Otra de las actuaciones estratégicas para la economía local que reflejan los presupuestos es la demandada ampliación del Ifevi, a la que se destinan 3,1 millones de euros. La Xunta prevé adjudicar la obra antes de que acabe el año. 2018 está llamado a ser el año en que arranque por fin la construcción de la estación de autobuses de Urzáiz que corresponde ejecutar a la Xunta. Las últimas previsiones apuntaban a que se licitaría en el primer trimestre del próximo año por 10,2 millones de euros y se reservan 1,3 en 2018 para iniciar las obras y convertir Urzáiz en un verdadero complejo intermodal junto a la estación del AVE. Las cuentas comprometen otros 200.000 euros para sufragar el funcionamiento del Consorcio Casco Vello, que se fija como prioridades impulsar un plan de eliminación de pintadas, la adquisición de más inmuebles en la zona alta del barrio y prevé completar la rehabilitación de cinco viviendas e iniciar otras cuatro: Berbés 5, 7 y 41 y Elduayen 31. En materia de carreteras, se destinan 300.000 euros a la reforma de la PO330 Pereiró, cuya cesión fue ofrecida hace ahora año y medio al Concello de Vigo al formar ya parte del entramado urbano. A la ciudad corresponden otros 940.000 euros del plan autonómico de sendas urbanas y se reservan 2,6 millones de euros para financiar el transporte metropolitano del área de Vigo, del que la capital de comarca no forma parte.



| Equipamientos. La mayor inversión del Gobierno gallego en Vigo el próximo año será la Ciudad de la Justicia, a la que van a parar 12,2 millones de euros. En la actualidad se está ejecutando la fase de demolición interior previa a la adecuación del inmueble como edificio judicial, con un presupuesto total de 25 millones y que debería estar listo a finales de 2019 o en el arranque de 2020. Esta es la mayor infraestructura prevista por la Xunta en el casco urbano tras completar en los próximos meses la construcción de la nueva depuradora del Lagares. Reserva 8,4 millones para cumplir con las anualidades de pago del convenio a tres bandas firmado con Acuaespaña y el Concello de Vigo. La EDAR está en pruebas y debería entrar en funcionamiento la próxima primavera. De forma adicional, el documento aprobado el jueves en el Consello de la Xunta incluye una partida de 110.448 euros para realizar un estudio del control de las inundaciones en el Lagares.



| Educación. El Ejecutivo iniciará en los próximos meses dos proyectos comprometidos desde hace años. El primero es la construcción de la nueva sede de la Universidad en O Berbés, obra a la que se dedican 520.821 euros y que ejecutará la gallega Ogmios en un plazo de 18 meses. Se adjudicó por 1,65 millones y debería estar lista en 2019. Para algo después se espera completar la rehabilitación del edificio Faraday del Campus del Mar en la ETEA, al que se consignan 1,2 millones. El estudio Abalo Alonso fue el elegido para redactar el proyecto al igual que la sede universitaria de O Berbés. En materia educativa no se incorpora ninguna actuación nueva. Los fondos autonómicos se limitan a finalizar las dos obras actualmente en marcha para ampliar el CEIP Castelao de Navia, en el que quedan por invertir 1,2 millones de euros, y la ampliación del IES de Teis al que se entregarán 136.016 euros.



| Sanidad. El Sergas incluye en el capítulo de inversiones reales los 44,5 millones de euros que se abonan a la concesionaria del nuevo hospital por la obra y a los que se suman otros 24 millones en cánones por la gestión de servicios no sanitarios. El Álvaro Cunqueiro consume la mitad del presupuesto en el que figuran 4 millones más para mejoras. Desde Sanidade apuntan a que una parte de estos fondos servirá para realizar obras de mejora de la eficiencia energética en el Meixoeiro. También en materia sanitaria, las cuentas gallegas reflejan la transferencia a Alborada de 1,3 millones anuales y 137.278 euros para Érguete.



| Cultura. Los presupuestos autonómicos en materia de Cultura solo recogen la transferencia anual de 100.000 euros al Museo MARCO y los 280.000 que llegarán al Museo del Mar, que ya el año pasado vio considerablemente recortados sus fondos. En 2015 ingresó 731.000 euros. La Xunta recupera un proyecto anunciado el año pasado e incluye en sus próximas cuentas medio millón de euros para habilitar un albergue de peregrinos en la ciudad.









Elena Muñoz - Portavoz del PP de Vigo

"Apuesta por la ciudad y recoge todos los grandes proyectos"

El PP de Vigo ve en las cuentas autonómicas la confirmación "de la gran apuesta de la Xunta por Vigo" al destinarle unos fondos que cifra en 177 millones de euros y, a su juicio, "recogen todos los grandes proyectos de la ciudad". Elena Muñoz sitúa en un 5% el incremento de recursos que llegarán a la primera urbe gallega con tres ejes fundamentales: "crecimiento económico, impulso a grandes proyectos y cultura y educación". Celebra la inversión en la Ciudad de la Justicia, Navia y el Campus del Mar y contrapuso los 17 millones del plan de financiación universitario que llegan a Vigo con la falta de recursos desde el Concello. "Recogen soluciones para los problemas reales de los vigueses", insistió la popular, quien aseguró que siete millones del Fondo de Cooperación Local "se destinarán íntegramente a Vigo" y que se reservan 100.000 euros para el estudio funcional y el proyecto del centro de salud de Bouzas.





Abel Losada - Diputado vigués del PSDeG

"El Gobierno acumula más discriminación y desprecio por Vigo"

Las previsiones de inversión de la Xunta en Vigo para 2018 son absolutamente insuficientes para los socialistas. El diputado Abel Losada denunció ayer que las cuentas "lo único que hacen con Vigo es acumular más frustración, discriminación y desprecio" por entender que da la espalda a las reclamaciones "justas" que el gobierno vigués trasladó al presidente autonómico hace unas semanas. El PSdeG lamenta que solo figuren "viejas actuaciones pendientes que llevan años de retraso" y que se olviden demandas estratégicas como la reforma de Balaídos, un nuevo centro de salud en Bouzas y mejoras en colegios. Los socialistas critican que no figure ninguna partida para avanzar en la conversión en vial urbano del último tramo de la AP-9 y no ven "ni un solo euro en deportes". Losada acusa a la Xunta de "buscar publicidad" con 12 millones para la Ciudad de la Justicia que no ve posible ejecutar o la "ridícula" financiación prevista para el Campus del Mar.