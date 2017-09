Pierde 8 rutas este mes sin garantías de que se repongan en 2018

Este mes finaliza uno de los convenios más importantes que ha rubricado el Concello, la única Administración que, junto con la Diputación, apoya económicamente rutas en Peinador. Y con él se "esfuman" 8 rutas que, por el momento, la aerolínea Air Nostrum no garantiza para el próximo año. "Todavía no ha terminado la temporada de vuelos, por lo que aún es pronto para responder a esa pregunta. Cuando finalicen, analizaremos los datos y a la luz de los mismos decidiremos si en la próxima temporada de verano existe algún destino que, por sus buenos resultados, puede mantenerse a riesgo de la compañía o no", señalan fuentes oficiales.

El Concello tampoco ha aclarado por ahora si convocará un nuevo concurso o negociará con ésta u otras aerolíneas la permanencia de estos ocho enlaces claves para Peinador: Londres, París, Roma, Alicante, Sevilla, Málaga, Menorca y Gran Canaria.