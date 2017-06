Muñoz urge al alcalde a incluir en el pleno la moción eliminada del PP sobre Bembrive

La portavoz del PP vigués, Elena Muñoz, instó ayer al alcalde, Abel Caballero, a "volver a la senda de la democracia" e incluir en el orden del día del pleno de hoy una moción sobre la inhabilitación del alcalde pedáneo de Bembrive presentada por su grupo y que, según la edil popular, el mandatario local eliminó "de modo unilateral" del debate plenario. "Le pedimos que rectifique y queremos recordarle que debe volver a la senda de la democracia, de la tolerancia y de la ley", subrayó Muñoz. En caso contrario, aseguró que "emplearemos todas las medidas a nuestra disposición para hacerle cumplir la legalidad".

Asimismo, recalcó que el grupo municipal popular tiene el "derecho legítimo y constitucional" a presentar mociones de control e incidió en que "no somos el cortijo de Caballero. Esto es Vigo y no Venezuela". Argumentó también en que el alcalde "no puede utilizar las instituciones a su gusto". En este sentido, recordó que, primero, se cambió el reglamento para limitar la labor de control, y en segundo lugar, se vetó la comparecencia de unaedil. "Y ahora directamente se eliminan mociones de la oposición", censuró.

La moción presentada por el PP hace referencia a una sentencia para inhabilitar durante siete años al pedáneo de Bembrive, Roberto Ballesteros, por prevaricación. "Pedimos hablar de un problema que tienen los vecinos de Bembrive", señaló Muñoz, quien se preguntó también "por qué ampara el alcalde al señor Ballesteros". Así, recordó que hay dos informes de dos secretarios que dicen "claramente" que "este señor ya no es el pedáneo".