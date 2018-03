Anova reprocha a Podemos marginar a sus miembros de En Marea en el Congreso

La tensión en el espacio rupturista crece, tras la dificultad surgida por la intención de Podemos de presentarse a las elecciones municipales y su encaje en las mareas, así como por la quiebra generada por la portavocía de Luís Villares en En Marea. Ahora, los roces se evidencian en el Congreso. Anova reprocha al partido de Pablo Iglesias excluir de reuniones clave como la elaboración de la propuesta de reforma electoral a su diputado Miguel Anxo Fernán Vello, a pesar de ser este el portavoz de En Marea.

Anova, el partido fundado por el histórico Xosé Manuel Beiras, muestra su "preocupación" por la falta de "inclusividad" de una parte de En Marea en el grupo confederal que forma con Unidos Podemos y En Comú Podem. Lo hace a través de una carta enviada por el portavoz nacional del partido, Antón Sánchez, al citado grupo parlamentario, dirigido de facto por la fuerza de Iglesias.

En la misiva, afea el acercamiento de posturas sobre la reforma electoral con Ciudadanos por no ser esta "una fuerza de regeneración política", sino "un complemento del PP", alejado del rupturismo que preconiza la alianza en que se incluye En Marea, que a las generales concurrió como una coalición de Anova y Unidos Podemos (suma de Podemos e Izquierda Unida) y logró cinco diputados. Dos e ellos militan en Podemos, dos en Anova y una en IU.

Además, recuerda la postura contraria de Ciudadanos al autogobierno y la lengua gallega, al tiempo que advierte de que alentar el crecimiento de los de Albert Rivera "no ayudará a consolidar los gobiernos rebeldes" de A Coruña, Santiago y Ferrol.

Sin embargo, el reproche más duro se centra en la exclusión de Fernán Vello de la reunión de la dirección del grupo parlamentario en que se fijó posición sobre la citada reforma electoral.

La portavocía de En Marea rota cada seis meses, pero Fernán Vello no fue convocado a la cita, como sí lo fueron en anteriores ocasiones sus predecesores. "No conoció el contenido de la propuesta de reforma electoral hasta la víspera de hacerse pública", lamenta Sánchez, que también reprocha que el portavoz de la coalición gallega no fuese invitado a la presentación de la iniciativa. Acudió Yolanda Díaz, exlíder de IU en Galicia y cercana a Pablo Iglesias. "No está de más recordar que En Marea, de forma ordinaria, debe ser representada por su portavoz", dice la carta, enviada en gallego y en castellano.

"Estas actuaciones no se corresponden con la dinámica propia de un grupo confederal que, democráticamente, debe basarse en tomas de decisiones adoptadas entre iguales", añade en un tono cordial una misiva que arranca dejando clara su intención de no "tensionar el espacio" político que comparten.