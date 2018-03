Los partidos se suben al carro del 8-M: las iniciativas sobre igualdad en el Parlamento se duplican

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo jueves, será diferente a la de años pasados. Por primera vez, en España y en más de un centenar de países de todo el mundo, las mujeres están convocadas a una huelga laboral, educativa, de cuidados y de consumo. El 8-M recupera el espírito reivindicativo, bajo el lema "Si nosotras paramos, se para el mundo".

En los últimos meses, la desigualdad que aún sufre la mujer ocupa el primer plano, en buena medida gracias al movimiento MeToo. El domingo quince mil mujeres tomaron las calles de Vigo bajo la consigna "Nos queremos vivas. Libres. Iguales. Sin miedo".

Los partidos en Galicia han tomado buena nota. Unos más que otros. En el pleno del Parlamento que arranca hoy han colado 15 iniciativas sobre la discriminación de las mujeres en ámbitos varios, frente a las seis que presentaron hace un año, coincidiendo también con el 8-M. Es más, la sesión plenaria de hoy y mañana casi es un pleno monográfico sobre las mujeres. De 22 iniciativas, 15 aluden al 8-M. Otro modo de visibilizar lo mucho que aún queda por hacer.

Socialistas y En Marea empatan en propuestas, seis cada uno, el triple que hace un año. El BNG repite con dos iniciativas. Los nacionalistas al tener menos representación en la Cámara tampoco pueden presentar tantas propuestas. El PP firma una proposición de ley. El año pasado, no presentó ninguna. ¿Y qué piden los políticos gallegos para las mujeres?

| El PP pide inspecciones contra la brecha salarial. Los populares gallegos que no respaldan la huelga del 8-M por entender que no es la manera de solucionar los problemas pedirán a la Xunta "intensificar la labor de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social y demás acciones de promoción contra la brecha salarial y por la igualdad efectiva en el trabajo". También reclamarán al Gobierno gallego que impulse más "medidas de conciliación y de flexibilización del tiempo de trabajo en las empresas y otras organizaciones" y que consolide "un sistema de apoyos a la conciliación dirigidos a la atención a la infancia y al cuidado de mayores y dependientes". El partido en el poder además aboga por campañas para concienciar sobre las ventajas de la conciliación responsable. El portavoz del PPdeG, Pedro Puy, avanzó ayer que buscará el "consenso" con la oposición para aprobar medidas a favor de la igualdad "efectiva" entre géneros. "Es cierto que hemos avanzado mucho pero la realidad es que no hay igualdad, permanecen discriminaciones de tipo laboral, brechas salariales que no son justas para una sociedad avanzada", dijo.

| En Marea reclama una Lei de Igualdade Retributiva. El portavoz Luis Villares preguntará al presidente de la Xunta si sus políticas sirven "para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres". Los otros portavoces de la oposición también le interpelarán al respecto. En Marea, además pedirá para antes de 2020 una Lei de Igualdade Retributiva entre hombres e mulleres y que el Gobierno central recupere las cotizaciones para las mujeres que cuidan de sus padres dependientes. La batería de demandas es más amplia: impulsar planes de igualdad en las empresas, aprobar un plan espefícido de empleo para la mujer, con especial incidencia en la industria, el textil, el medio rural y la pesca y sacar adelante un plan de inspección laboral para el sector de trabajo en el hogar. En el plano educativo, propondrá crear la figura de agentes de la iguadad en los colegios y que se dé en todos los centros la materia de Igualdad de género. También interpelará a la Xunta sobre su lucha contra la violencia machista,sobre la publicidad no sexista en TVG y las "paupérrimas" pensiones que cobran las mujeres en Galicia.

| El PSdeG quiere cambiar los patios de los colegios por "machistas" . En la batería de propuestas que el PSOE gallego lleva al pleno de hoy y mañana destaca una: "Los patios escolares son machistas, los niños suelen ocupar la parte central del mismo, jugando al fútbol, y las niñas en las esquinas, jugando a las chapas, a la comba o al pilla-pilla". Por ello propone redactar "un protocolo de gestión de los usos de los patios con perspectiva de género" y si es necesario acometer obras para que las niñas también dispongan de un espacio amplio. El PSdeG reclamará al Gobierno central una Lei de igualdade salarial y medidas especiales de protección para las mujeres embarazadas en el trabajo. También interpelará a la Xunta por el papel de la mujer en la ciencia.

| El BNG demanda sanciones a las empresas con brecha salarial. Los nacionalistas instarán al Gobierno central a que en tres meses se pueda multar a las empresas que no garanticen la igualdad salarial. Y propondrán a la Xunta crear un organismo público que vele por la igualdad de la mujer en el trabajo.