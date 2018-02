Los sustitutos de Primaria: médicos con 100 contratos y cada día en un centro de salud

Una pareja de mayores abandona un centro de salud. // C. Pardellas

Una pareja de mayores abandona un centro de salud. // C. Pardellas

El doctor que sustituye a su médico de siempre puede atenderle tras una guardia de 17 horas en un Punto de Atención Continuada, y lo que es peor antes de ir al PAC ya pasó consulta en el centro de salud durante 7 horas. Por cierto, es ilegal. También puede suceder que el mes esté a punto de agotarse y ese médico haya trabajado casi todos los días, incuidos los fines de semana porque hace guardias en los PAC.

El facultativo que le diagnostica gripe o ausculta porque no logra curar el catarro que arrastra desde hace semanas trabaja cada día en un ambulatorio diferente, sustituyendo al personal enfermo o con días de libre disposición. Puede que no sepa si mañana trabaja, dónde o a qué hora. También puede suceder que le avisen con una hora de antelación de a dónde tiene que ir.

El médico que cubre las vacaciones de su doctor de siempre, que tiene su expediente médico delante por primera vez y va a intentar averiguar "en seis minutos como mucho" por qué tiene descontrolada la tensión le puede contar como ha firmado más de un centenar de contratos en año y medio, y que cuando firma los contratos por horas o de día lo hace a posteriori de haber trabajado, por lo que se paga de su propio bolsillo un seguro de responsabilidad civil, "por si pasa algo".

El médico sustituto que le receta los fármacos necesarios para que usted pueda irse de vacaciones con las recetas pertinentes no tiene derecho a vacaciones porque sus contratos, aunque continuos, nunca son lo suficentemente largos como para conseguir días de asueto con sueldo. Eso sí, puede llamar al Sergas y pedir que durante un mes le suspendan de la lista de contratación, sin ser penalizado. No obstante, el descanso corre a cuenta de su bolsillo.

El Sergas cuenta con casi un millar de médicos de Atención Primaria para contrataciones temporales, con las que cubrir enfermedades y vacaciones de los doctores con plaza. Centenares de ellos padecen estas "precarias condiciones laborales", tal como denuncian en este reportaje. "Es un régimen de semiesclavitud", califica una de las afectadas. "Si éstas bien situada en la lista de contratación para no ser penalizada y caer al final de la lista, tragas con lo que te encarguen", afirma.

A la espera de ser un médico con oposición o un interino, estos mil doctores ambicionan que les toque cubrir "una baja larga"."Te permite al menos durante medio año tener un lugar fijo de trabajo, un horario, fines de semana libres, que coticen todos los días por ti, y vacaciones pagadas", confiesan.

Admiten que tienen trabajo, que el sueldo no está mal, que su situación es temporal, pues hay déficit de médicos y que con los años aprobarán una oposición o lograrán una interinidad. También saben que el Sergas les necesita, pero arremeten contra las "condiciones en que trabajan". "Nos maltratan", denuncia una doctora. Y lo que es peor piensan que se podía evitar. "Es una cuestión de organización, de gestión de recursos humanos y de insensibilidad hacia nosotros", mantiene una doctora.

"No creo que ahorren tanto por cotizar solo por nosotros de lunes a viernes y por no pagarnos las vacaciones, ... no les compensa, están quemando a los profesionales recién llegados a la sanidad pública, y los pacientes también se quejan", se lamenta otra facultativa.

"La calidad del servicio que pretamos se resiente", advierte otra doctora. "Si encadeno una mañana de consultas con 17 horas de guardia en un PAC, no puedo hacerlo bien, aunque lo intento", insiste. Cuenta también que en el área sanitaria de Pontevedra, tras muchas quejas de los trabajadores, está mejorando la situación. "No solo es una cuestión económica, pueden organizar el sistema mejor. ¿Por qué la baja de un médico se cubre con otros cinco facultativos y no con uno?", se pregunta.

Los médicos precarios piden a los ciudadanos que no se dejen confundir. Cuando hubo colapso de urgencias, y el Sergas informó de más de un millar de contratos, eran contratos, no personas. Hubo facultativos a los que se contrataba día a día para atender el exceso de demanda en las urgencias hospitalarias.

Una doctora, harta de contratos por horas y de no sáber dónde le tocará trabajar la semana que viene, se indigna cuando se entera de que Sanidade quiere contratar médicos extracomunitarios para paliar el déficit de doctores en Galicia. Explica que que para que un extranjero consiga el visado tiene que tener un contrato de un año, y resulta que "el Sergas no hace contratos de un año".



Javier, médico de familia en Ourense: "Es ilegal, pero he trabajado 31 horas seguidas entre consultas y guardias"

Javier, nombre ficticio, tiene trabajo, pero ¡en qué condiciones! Es médico de familia, terminó la residencia en mayo de 2017, y desde entonces ha pasado "en 10 meses por más de 30 centros de salud y ha firmado más de 40 contratos" en la provincia de Ourense. El mejor contrato fue para sustituir durante un mes a otro doctor durante sus vacaciones. El contrato más pequeño, duró 17 horas, para cubrir a un facultativo que se puso enfermo.

Lo peor aún está por contar. Admite que es "ilegal" pero ha trabajado 31 horas seguidas. ¿Cómo? Atendiendo de mañana a los pacientes de un centro de salud, y al terminar a las tres de la tarde, yéndose a un Punto de Atención Continuada, en otra localidad a hacer una guardia de 17 horas, y de ahí a primera hora de la mañana, de vuelta al centro de salud para pasar de nuevo consulta. "El Sergas nos ofrece encadenar consultas y guardias, a sabiendas de que es ilegal, hay quienes se niegan, pero otros no". ¿Por qué? Porque temes ser "castigado" y que luego no te llamen con tanta asiduidad, explica Javier, quien rehúsa dar su nombre por temor a "represalias". "Sé que no es bueno para mí, ni para el paciente al que atiendo, pero necesito trabajar", expone Javier, quien se presentará a las oposiciones que convocará el Sergas, aunque sin mucha esperanza de conseguir plaza. "Tengo muchos por delante con más años de trabajo", explica.

"En Ourense tenemos trabajo, no nos falta, pero las condiciones son pésimas. Esta semana he estado trabajando en 3 centros de salud diferentes, y el fin de semana me voy al paro y no cotizan por mí, y tampoco tengo derecho a vacaciones", se queja.



María, médico de familia en Vigo: "Mi mejor contrato ha sido de un mes; el más corto, de solo 7 horas"

María, también nombre ficitio, acabó la residencia de medicina familiar en mayo de 2016 y desde entonces trabaja en el área sanitaria de Vigo. "A mí también me han ofrecido trabajar 31 horas seguidas, pero me he negado, es ilegal", confiesa esta joven que entre junio y diciembre de 2016 firmó 35 contratos, algunos de solo 7 horas para cubrir a otro facultativo enfermo, y otros de 17 horas para hacer guardias sueltas en algún PAC. En el plano laboral, 2017 fue un año mejor. "En 12 meses, firme 11 contratos. Eran mensuales. Un mes no trabajé pero porque decidí irme de vacaciones, eso sí vacaciones no remuneradas y sin que nadie cotice por mí", relata María.

"No tenemos días de libre disposición, no tenemos vacaciones, no cotizan por nosotros los fines de semana, no tenemos permiso de maternidad, ... Mi temor es si seré capaz de aguantar este ritmo 3 o 4 años hasta conseguir una plaza o una interinidad. A las diez de la mañana te llaman para que estés a las tres de la tarde para pasar consulta en A Guardia, y si dices que no te penalizan y pasas al final de la lista", expone.

María fue una de las doctoras que firmó un contrato de vinculación, por el cual el Sergas le garantiza trabajo durante un año, pero no un contrato anual. "A cambio, tenemos que trabajar 190 horas al mes, pues aparte de las 140 horas de las consultas en los centros de salud, tenemos que hacer 50 horas de guardias, el problema es que no están planificadas, y no sabes dónde ni cuándo las vas a hacer. Yo rompí el contrato, era una locura de vida", afirma.



Sara, médico de familia en Pontevedra: "Firmé en año y medio un centenar de contratos y en 2 meses, un total de 56"

El estreno laboral de Sara, otro nombre ficticio, fue espectacular: "En mayo y junio de 2016, firmé 56 contratos, un contrato por día, y los días restantes hasta cumplir los dos meses los descansé, eso sí, sin derecho a cotización". Como agravante, añadir que en una semana podía trabajar en "3 o 4 centros de salud".

Desde entonces su expediente laboral es amplio, pues acumula "un centenar de contratos", "Mi contrato más largo es de mes y medio", expone Sara, quien ha pasado y ha vuelto por una veintena de centros de salud.

"Un día cubres una sustitución en Forcarei, otro día en O Grove, otro día en Bueu, otro en O Salnés, ... con este ritmo de vida, ¿quién se plantea tener hijos?", se queja Sara, quien advierte de que compañeros suyos se han ido a trabajar a Suecia. "Allí pagan más, las condiciones laborales son mejores y les tratan mejor", cuenta Sara, quien denuncia que el Sergas ofrece "algo que es ilegal, encadenar consultas con guardias en PAC, y así terminar trabajando 31 horas seguidas". "Yo no he aceptado, pero las ofrecen", remarca. "No me atrevo, si me equivoco con un paciente, al ser una ilegalidad, no estoy cubierta", explica.

Sara advierte de que el Sergas no sólo maltrata a sus profesionales, también deteriora la calidad del servicio: "Aterrizo en un centro de salud, no conozco a los pacientes y tengo que ver a 60 pacientes, ¿cómo voy a atenderlos en 4 minutos como Dios manda? Haces lo que puedes, pero sólo ponerte al día, leer su expediente para conocer sus dolencias consume el tiempo tasado, luego ellos se quejan porque esperan, ... hay días que son infernales".



Claudia, médico de familia en Ferrol: "¿Un buen servicio con 60 pacientes que no conozco y 4 minutos para cada uno?"

Claudia es la única médico de familia que no quiere ocultar su nombre. Hace año y medio, tras terminar su residencia, empezó a trabajar en la zona de Ferrol. Tiene trabajo y no se queja del sueldo, pero las condiciones laborales son otro cantar. "He estudiado 6 años de carrera, he preparado el MIR un año y hecho una residencia de cuatro años ¿para tener contratos de día, o de lunes a viernes, para no tener vacaciones porque mis contratos son muy cortos y para que el Sergas no cotice por mí los fines de semana, aunque luego me exige exclusividad?", se pregunta indignada.

"No se cubren todas las bajas, ni todas las vacaciones, ni todos los días de libre disposición, así que puedes llegar a un centro de salud, y tener 70 pacientes, los 35-40 del médico al que sustituyes, y los de otros doctores que no han sido sustituidos, y las urgencias que aparezcan ... Si no los conozco de nada y tengo 4 minutos para cada uno, ¿cómo les voy a prestar una buena atención?", remarca Claudia.

"Se supone que tenemos seis minutos por paciente, pero fuerzan las agendas y citan a 2 o 3 pacientes a la misma hora", afirma. "Así puedes llegar a tener una lista con 70 enfermos, como me ha pasado, aunque lo normal es 35-40", añade.

"A los pacientes más mayores a veces no les pido que se quiten la chaqueta, porque no hay tiempo, tardan mucho, los ausculto con ella puesta, y les digo que solo se desabrochen la camisa", relata Claudia, quien ya ha pasado por 9 centros de salud y cuatro PACs. "El 28 de febrero se termina el contrato que tengo, y no sé que voy a hacer en marzo, me lo dirán el día 27, como otras tantas veces", se lamenta.



Alba, médico de familia: "Quiero tener hijos, pero no sé dónde voya trabajar mañana"

Alba quiere ocultar su verdadera identidad y que no se mencione tampoco en que área sanitaria trabaja. Por se acaso. Cuenta que pasa de los treinta años y tiene pareja, y querría tener hijos, pero se pregunta cómo va a tomar esa decisión si no sabe dónde va a trabajar mañana o en qué horario. Además con los contratos de días, semanas y mes que encadena no tendría derecho a la baja de maternidad, igual que no iene derecho a un mes de vacaciones con sueldo.

Cuestiona que a los políticos se les llene la boca hablando de la gravedad de la crisis demográfica, pero luego no ayudan a las gallegas que sí quieren ser madres.

Alba siempre quiso ser médica, le encanta el trato con el paciente, pero reconoce que ser una doctora sin plaza que hace sustituciones "quema mucho". "Puedo estar el lunes en un centro de salud y volver el viernes al mismo, después de haber rulado por otros dos", cuenta y añade: "Hay bajas de médicos que son cubiertas por hasta 5 facultativos, eso va en detrimento de la calidad del servicio que se presta al enfermo. ¿No se puede hacer de otro modo y que esa baja la cubra el mismo médico que así podrá hacer seguimiento a los pacientes?", se pregunta.

Alba entiende que siempre va a haber bajas imprevistas, de un médico que se levanta, se siente indispuesto y no puede ir a trabajar y urge sustituirlo en el plazo de dos horas, pero "hay otros casos que se pueden gestionar mejor desde el Sergas".