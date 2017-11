Una mujer de 58 años con factores de riesgo y no vacunada, primera víctima de la gripe

La temporada pasada ostenta el tenebroso récord de más muertes asociadas al virus de la gripe en Galicia. En total fueron 136 defunciones con la dolencia confirmada, aunque la Consellería de Sanidade asegura que los fallecidos cada año pueden ser más, entre 300 y 400, cuando advierte de la necesidad de vacunarse a los colectivos más vulnerables, como crónicos y mayores. El tétrico contador ha arrancado ya este año, pese a que la enfermedad apenas ha hecho acto de presencia, y suma una muerte.

El primer informe de vigilancia de la gripe de la temporada da cuenta de que la primera fallecida con gripe es una mujer de 58 años "con factores de riesgo y no vacunada". Esta paciente, explica el Sergas en el boletín, también tuvo que ser atendida en la unidad de cuidados intensivos por la gravedad de sus complicaciones, lo mismo que otro de los ingresados por la dolencia.

El informe que abre la temporada revela que desde que la actual arrancó, el 2 de octubre, y hasta el día 12, ya han requerido hospitalización en total una decena de pacientes, siete de ellos con virus de la gripe A y tres con virus de la gripe B. En su mayoría, destaca el informe, tienen un rasgo en común que se repite en los boletines: suelen tener indicada la administración de la vacuna y, en general, no la han recibido. Así, de los diez pacientes ingresados, siete tenían recomendada la inyección, que lleva tres semanas distribuyéndose en 900 puntos de la comunidad. De ellos, apunta Sanidade, 6 no se la habían puesto.

Con todo, la gripe no ha hecho más que asomar la cabeza. Según el informe, su intensidad es basal, su tendencia estable y su difusión esporádica. Eso quiere decir que aún no se ha llegado a la epidemia, sino que por ahora las llamadas al 061 para consultar gripe e infecciones respiratorias agudas no superan aún las 166 por semana, que solo hay constancia de casos "aislados" de infección gripal confirmados por el laboratorio (o como mucho un brote en una sola institución) y que además la situación no ha variado con respecto a la semana pasada.

Hace un año, a estas alturas, los gallegos que habían requerido una cama en un centro hospitalario eran menos, un total de siete, y todavía no se había registrado ningún fallecimiento. Uno de los argumentos que utiliza el Sergas para animar a vacunarse es que la vacunación "es el método más eficaz para poder disminuir el número de casos de gripe, así como las complicaciones graves y las muertes derivadas de su padecimiento, especialmente en los grupos de riesgo".