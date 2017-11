"La tutela compartida es más equilibrada y justa para las mujeres"

El grupo que edita desde hace 30 años la revista de pensamiento feminista Andaina se implicó desde el principio en la ILP promovida por la Asociación de Pais e Nais. Ana Luisa Bouza es miembro del consejo de redacción y fue directora xeral del Servizo Galego de Igualdade por el BNG durante el Gobierno del bipartito. Tiene claro que "hay que poner un límite en la capacidad de veto de cada una de las partes" de la pareja, por lo que defiende que la custodia compartida sea la opción preferente cuando una de las partes no lo quiere así. Considera también que se deben de tener en cuenta otras variables, como el bienestar del niño y "posibilidades logísticas", y que la única motivación de la decisión "no puede ser solo el deseo de los que se divorcian de no compartir" la custodia.

Para Bouza esta medida no supone un retroceso en los derechos de las mujeres porque "es mucho más equilibrada y justa" que una custodia monoparental que "lleva a que en un muy alto porcentaje sean las mujeres las que llevan la carga". "Tiene muchas cosas positivas, pero también quita tiempo, espacios y energías para desenvolver otros aspectos" de la vida de la mujer, considera. Para Bouza, la Administración tiene un papel que jugar promoviendo la corresponsabilidad y aunque "no puede legislar sobre cómo se reparten las parejas" las obligaciones "sí puede hacerlo sobre cómo se reparten después". En este caso, considera "fundamental" la mediación y el acuerdo previo a la ruptura de la pareja sobre la custodia que propone la ILP.

En cuando a los problemas derivados de violencia machista, Bouza considera que hay que "prevenir cualquier peligro". "Dándole toda la importancia que tiene, eso no se puede utilizar para que no haya custodia compartida", indica.