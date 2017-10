El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Galicia la declaración de personas "non gratas" a los alcaldes de Santiago, Martiño Noriega, y de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, por votar en contra de mociones de apoyo a los cuerpos de seguridad desplazados a Cataluña.

En su escrito, remitido al delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, el SUP pide que a través de esta declaración los regidores de Santiago y de Pontevedra no sean invitados a ninguno de los actos que organice la institución policial.

Sostiene este sindicato que "entre los deberes y obligaciones de todos los partidos políticos democráticos está el rechazar y condenar" el clima de "acoso constante" que vienen sufriendo los cuerpos de seguridad del estado en Cataluña, así como "mostrar su apoyo" a los mismos.

Abunda en que "no es de recibo" que "autoridades políticas que representan a toda una ciudad se pronuncien y critiquen públicamente la actuación de los policías y guardias civiles en Cataluña".

En vista de la "reiterada falta de apoyo" a la labor policial y de los recientes votos en contra de mociones debatidas en sus respectivos ayuntamientos, el SUP solicita la declaración de personas "non gratas" de Noriega y Fernández Lores. EFE