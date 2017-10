La Xunta "sopesará" cambios en el futuro Plan Forestal tras la ola de incendios

La Consellería de Medio Rural iba a presentar a finales de este año el nuevo Plan Forestal, que supone una revisión del vigente, que data de 1990 y fija la política de la Xunta en materia de montes, pero tras la ola de incendios que asoló 35.500 hectáreas, "sopesará" cambios. Angeles Vázquez explicó ayer que su departamento ya tenía "avances importantes y unas directrices consensuadas, pero ahora se volverán a sopesar para que todo el mundo sea partícipe".Este plan por ejemplo qué especies se pueden plantar en los montes.

Por su parte, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, admitió desde A Coruña que "hay cosas que mejorar y analizar", en la política de extinción de incendios.

La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, también anunció que su departamento ultima "nuevas medidas" para luchar contra los incendios forestales y sus causas. Esta nueva estrategia forestal tendrá carácter de implantación nacional, en colaboración con las comunidades autónomas y con la participación de "todos los ámbitos" del sector forestal.

García Tejerina ha recordado que el 95 por ciento de los incendios se deben al hombre y que de estos, la mitad son intencionados, de modo que opina que "de nada sirve" hacer una política forestal si a las 3:00 de la mañana se prenden tres focos o 90 incendios dentro de la ciudad de Vigo. "Eso no depende de la política forestal. Al Alcalde de Vigo no hay que exigirle política forestal cuando la mayor parte de los incendios no se produjeron de forma natural", defendió en Madrid.

La conselleira de Medio Rural participó ayer en una reunión con técnicos especialistas en recuperación de zonas afectadas por los fuegos en el Centro de Investigacións Forestais de Lourizán.En declaraciones a los periodistas, apeló a desterrar "mitos" como que Galicia es incendiaria. "Galicia no es incendiaria; hay incendiarios repartidos por el territorio y al final provocan incendios que son un desastre económico, social y medioambiental", consideró.

Respecto a las acciones organizadas por algunos municipios para esparcir paja y restos de poda y otros vegetales para ayudar en la regeneración de los terrenos quemados, Ángeles Vázquez recordó que todas las acciones estarán coordinadas por la Consellería de Medio Rural a través del Centro de Investigacións Forestais de Lourizán, "alma mater" de estos trabajos, que comenzaron el pasado lunes y que cuentan con un presupuesto de tres millones de euros también para prevención.

"Es bueno y se debe colaborar. Es más, hay una obligación de colaborar por parte de los concellos y de las diputaciones. Como no, también por parte de la administración autonómica. Se debe hacer con sentido y para ello tenemos equipos que llevan años trabajando en Galicia", aseveró. "Tenemos que presumir de lo bueno que tiene Galicia y dentro de esto, hacer un orden".

La responsable de Medio Rural no quiso pronunciarse sobre la conveniencia o no de las plantaciones de eucalipto en buena parte del territorio gallego y afirmó que "aquí el arbolado es todo bienvenido". "

No hay especies demonizables o no, pero tenemos que ser todos conscientes, los primeros los propietarios de las fincas, de dónde podemos plantar y qué. Partiendo de algo muy básico, en zonas agrarias no podemos plantar otra cosas que no sean frutales o pastos o todo lo relacionados con la agricultura. En los montes, lo determinará la revisión del plan forestal", avanzó Angeles Vázquez.