Rueda niega las acusaciones de "descoordinación general" del 112 durante la ola de incendios

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha negado las acusaciones de "caos total" lanzadas por el personal de los servicios de emergencias durante la ola de incendios, como denunciaron el pasado viernes varios colectivos, entre ellos, representantes del 112, que aseguraron que el servicio vivió un "colapso". "Una acusación de descoordinación general y que todo funciona mal no la podemos aceptar porque no es cierto", ha declarado el número dos del Gobierno gallego.

Este sábado en Santiago, Alfonso Rueda ha salido al paso de las críticas lanzadas por diversos colectivos, que denunciaron el "caos total" y la "descoordinación" que sufrió la gestión de las emergencias durante la ola de incendios que afectó a Galicia desde el pasado viernes hasta el lunes, con especial incidencia durante la jornada del domingo.

Rueda ha indicado que Galicia vivió "una situación muy difícil" con "momentos muy complicados", en los que "la coordinación funcionó", aunque ha reconocido que "hay aspectos mejorables, sin ninguna duda".

No obstante, ha incidido en que el Gobierno gallego no puede aceptar "una acusación de descoordinación general y que todo funciona mal", ya que "no es cierto", por lo que ha emplazado a que se realicen "aportaciones en positivo" para poder "mejorar" el sistema de emergencias en Galicia.

"Todo lo que sea una aportación en positivo para cosas que haya que mejorar, que ojalá no tengamos una crisis como esta, pero si la hubiera, aprender de los errores que se pudieron cometer para entre todos mejorar la próxima vez. Eso lo aceptamos", ha asegurado.

Cambios en el sistema de emergencias



Cuestionado sobre la apertura de una investigación para analizar el funcionamiento de los servicios de emergencias durante la ola de incendios, Rueda ha expresado que el Gobierno gallego hará "todas las reuniones que sean necesarias", pero que, por el momento, lo "prioritario" era "aprobar un decreto" para la concesión de ayudas a los afectados, que serán concedidas "la semana que viene".



Asimismo, ha manifestado que, antes de que se produjese la ola de incendios, ya se había iniciado un proceso para la reformulación del sistema de emergencias, cuyo primer paso fue la creación de un grupo de trabajo en el que están representados la Xunta, la Fegamp y las diputaciones.



Rueda ha pedido "tener en cuenta lo que sucedió en la ola de incendios" pero ha emplazado a ir "mucho más allá". "Si nos centramos solo en la ola de incendios no estaremos viendo el problema en su conjunto. Ojalá haya propuestas y mejoremos el sistema de emergencias, insisto, en coordinación con todos porque esto es una responsabilidad de todas las administraciones", ha apostillado.



"Nos equivocaríamos si empezáramos, como parece que quieren empezar algunos, a buscar responsables pensando que otros no tienen ninguna responsabilidad. La responsabilidad la tenemos todos y, por lo tanto, ejerzámosla todos coordinadamente", ha concluido.