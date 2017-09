Abel Caballero, en relación a las primarias del PSdeG: "No lo sigo, no estoy en eso"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguró ayer que no sigue "mucho" el proceso de primarias para la elección del secretario xeral del PSdeG y añadió que no tiene opinión sobre los aspirantes, entre ellos su sobrino, Gonzalo Caballero. "No lo sigo mucho, no estoy en absoluto en eso", señaló en relación a los avales, donde se impuso el vigués. Además, indicó que los 800 militantes vigueses votarán "a quien les dé la gana".

Los tres candidatos, Gonzalo Caballero, Xoaquín Fernández Leiceaga y Juan Díaz Villoslada, formalizaron anteayer la entrega de avales. La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, destacaba ayer la "alta participación" y lo tradujo en unas "ilusionantes" primarias mientras la secretaria xeral del PSdeG en Ferrol, Beatriz Sestayo, se mostró en contra de pactos previos entre los candidatos aunque abogó porque "la unidad se dé ya desde el día después".