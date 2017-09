Las autoescuelas piden subvenciones por las pérdidas de la huelga de examinadores

La huelga de examinadores iniciada a mediados de junio y con paros todas las semanas de lunes a miércoles en julio y en lo que va de septiembre provocó la supresión de 100.000 pruebas prácticas de conducir en España, según los datos de la Dirección General de Tráfico. En Galicia cada día de paro se quedan como mínimo 300 alumnos sin ir a examen, por lo que desde que comenzaron las protestas son ya 7.200 las pruebas canceladas. Los examinadores reclaman un aumento salarial de 250 euros al mes que, aseguran, la DGT les prometió e 2015. Esta situación ha abocado a las autoescuelas a la "ruina", por lo que desde la Federación Gallega de Autoescuelas piden subvenciones a la Xunta que sirvan de "balón de oxígeno" para paliar las pérdidas "irrecuperables" de estos meses, al reducirse hasta un 80% las matriculaciones ante la incertidumbre de los alumnos de cuándo podrán examinarse.

Así se lo trasladaron ayer en el Parlamento gallego a representantes del PSdeG, En Marea y BNG, ya que del PP, señalan, no les recibió nadie. El presidente de las autoescuelas gallegas, José Manuel López Marín destaca que la mayoría de los 400 centros de Galicia son negocios familiares que están "aguantando a que pase la marea" y algunos, dice, han pedido créditos a los bancos. Compara esta situación con cualquier otra catástrofe como los daños de la sequía y por eso, instan a los grupos de la oposición a que trasladen su petición al Ejecutivo autonómico. Aunque a nivel gallego no tienen cálculos de a cuánto ascienden las pérdidas, la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) estima que en España pueden rondar los 42 millones.

En el encuentro de ayer la Federación Gallega de Autoescuelas también transmitió a los tres partidos la necesidad de transferir las competencias en tráfico a la Xunta e implantar autoescuelas de calidad como en Cataluña que apuesten por un proyecto de formación de "ciclos obligatorios" con una programación orientada a "aprender conceptos y valores" en vez de "memorizar test" para luego conducir por intuición. Pero son conscientes de que estos cambios serían a largo plazo porque lo inmediato es resolver los efectos sobre sus negocios la huelga de examinadores.

López Marín señala que la situación "se ha suavizado" esta semana y el seguimiento ya no es tan elevado. La DGT apunta que esta semana en todo el territorio nacional alcanzó el 64%, pero que la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) reclama rigor en las cifras y afirma que fue del 72%.

Además de las autoescuelas, los alumnos son otros damnificados. Por eso el Defensor del Pueblo recibió casi 2.000 quejas por la suspensión de las pruebas. La Asextra presentó esta semana la documentación para explicar por qué convocaron la huelga y ahora la institución pedirá explicaciones y datos a la DGT y a Función Pública para saber por qué no atendieron la petición en los dos últimos años. El Gobierno central ya aclaró que no es posible aplicar el aumento que reclaman porque tendrían que hacerlo extensible a todos los funcionarios y no lo ven factible. Por eso los paros seguirán la semana que viene de lunes a miércoles y podrían extenderse toda la semana porque CSIF ha convocado cuatro jornadas de paro para este mes (el jueves y viernes de la semana que viene y de la siguiente) en apoyo a las reivindicaciones del colectivo y en protesta por la "coacción" de la DGT por la amenaza de servicios mínimos. De respaldarse esas jornadas en Galicia se pasaría de suspender 900 pruebas a 1.500.