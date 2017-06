Cancela niega que el PSOE "se podemice" y abre la puerta a optar a liderarlo en Galicia

La presidenta de la gestora del PSdeG, Pilar Cancela, declaró ayer que el PSOE "no se está podemizando" tras la recuperación del liderazgo del partido por Pedro Sánchez, sino que tratan de recuperar su "espacio hegemónico" en la izquierda. Replicó, en Radio Nacional, a las críticas a la decisión de este último de no apoyar el tratado comercial con Canadá que antes sí habían avalado. Además, declaró que no tiene "decidida" su participación en las primarias gallegas.