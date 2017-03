Santos baraja uno o dos cambios en su ejecutiva para rebajar tensión con sus críticos

La líder de Podemos en Galicia, Carmen Santos, baraja modificar la composición de su ejecutiva e incorporar uno o dos nombres cercanos al sector crítico con su gestión, según fuentes del partido, para aplacar la pugna interna de su formación, si bien todavía está latente la decisión de este último bando, que tiene mayoría por un voto en el Consello Cidadán Autonómico, de modificar ese órgano de forma unilateral.



Precisamente para abordar la interpretación de los nuevos estatutos del partido, aprobados en la asamblea estatal de Vistalegre II del pasado febrero, ambas partes acordaron nombrar una comisión de seis miembros, cuyos componentes no han sido revelados a pesar de que el partido aseguró que lo haría el domingo.



Santos, en declaraciones a la Radio Galega, sostuvo que esa lista de nombres no resulta "trascendental", pues la citada comisión carece de competencias ejecutivas, e insistió en que ese equipo mixto ya está trabajando en limar asperezas.



Durante la entrevista, también lamentó que la agenda periodística se centre en las cuestiones internas de su partido y apenas deje espacio para sus propuestas. "No nos parece correcto que quede invisible el 90% del trabajo que hacemos, como que propusimos un fiscal anticorrupción en Galicia y que el PP votó en contra", alegó.



También matizó que "nunca" alegó que faltase una coma en su tuit sobre violencia de género criticado por los populares. El mensaje rezaba: "Hoxe todas na loita feminista. Revindicamos q non nos asasinen señores do PPdeG. Politizades con pasividade".