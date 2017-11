El partido de Colau rompe el pacto con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona

La militancia de Barcelona en Comú ha votado a favor de romper el pacto de gobierno que mantienen con el PSC en Barcelona por el apoyo de los socialistas catalanes a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con lo que la formación que lidera Ada Colau gobernará ahora en solitario.



En una rueda de prensa, el portavoz de Barcelona en Comú, Enric Bàrcena, ha anunciado que en la consulta interna convocada para decidir si se rompía con el PSC han participado 3.800 personas y que han votado a favor 2.059, un 54,18 % del total.



El 'no' ha cosechado un total de 1.736 votos, un 45,68 %, mientras que ha habido 5 votos en blanco, un 0,13 %.



La consulta se ha desarrollado entre el jueves y esta medianoche, y se preguntaba a la militancia de Barcelona en Comú que si "dado el apoyo" del PSC al artículo 155 de la Constitución había que "poner fin" a ese pacto municipal.







Barcelona en Comú tendrá ahora la gobernabilidad más complicada, dado que, y el PSC le aportaba otros cuatro.El grupo municipal Demòcrata (PDeCAT) dispone de nueve concejales, ERC tiene 5, los mismos que Ciudadanos, el PPC tiene tres, los mismos que la CUP y hay un concejal no adscrito.El primer secretario del PSC,, ha cargado hoy contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , por romper el pacto, ya quey ha dicho que no podrá "mirar igual" a los comunes.En la presentación de la lista electoral del PSC para el 21D, Icetay ha arremetido contra Colau: "Me ha sabido muy mal que en todo este proceso no hayamos oído la voz de la alcaldesa diciendo su opinión, si valía la pena mantener o no el pacto. Se ha querido esconder su opinión. Quizá es la alcaldesa pero no la líder que Barcelona necesita".Iceta ha afirmado queporque selló un pacto municipal con el PSC de Barcelona que "decía de manera explícita que quedaban fuera de las cuestiones acordadas aquellas que no tuviesen que ver estrictamente con el gobierno de la ciudad".Colau, ha protestado Iceta, "entre la inestabilidad y la estabilidad ha escogido inestabilidad, entre un gobierno de izquierdas y plegarse a las exigencias deha escogido lo segundo"."A partir de hoy nosotros no podremos mirar igual a la gente de los comunes", ha advertido.