El Gobierno pide a Puigdemont "hechos reales y sinceros"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este domingo que la "prioridad" del Gobierno es "intentar" que el presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, "recapacite y vuelva al seno de la normalidad institucional, que se recupere el Estado de Derecho en Cataluña", por lo que le ha pedido "hechos reales y sinceros" y no "palabras vacías que suenen bien".

En declaraciones a los periodistas en el Hotel Eurostars Torre Sevilla, que este lunes acogerá la reunión del G6 de ministros del Interior de España, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Polonia, Zoido se ha referido a las últimas declaraciones de Puigdemont en las que reitera su compromiso "con la paz, el civismo, la serenidad, y también la firmeza y la democracia, como inspiradores de las decisiones que hemos de tomar".

"Sin duda, este fundamento en la paz, en la firmeza y en la democracia no puede entenderse si no es dentro del marco legal, que en nuestro caso es dentro de la Constitución, del Estado de Derecho y de la división de poderes", ha subrayado el ministro, que considera "fundamental" que Puigdemont "escuche a la sociedad catalana y no se deje llevar por las presiones de una minoría radical que tiene como socio en el Gobierno y que ha llevado a Cataluña hasta el borde del precipicio".

Según ha manifestado Zoido, "todavía están a tiempo para poder reconducir esta situación, todavía está Puigdemont a tiempo de poder volver a la normalidad institucional", de forma que la Generalitat "esté dentro del marco de la Ley y de la Constitución, y que al mismo tiempo ello suponga estabilidad en lo económico y en la creación de puestos de trabajo".

"La sociedad catalana está muy dividida"



El ministro ha señalado que la sociedad catalana "está muy dividida" y existe "un fuerte conflicto social propiciado sin duda alguna y de manera exclusiva por la deriva separatista que ha llevado Puigdemont con unos socios de Gobierno radicalizados", lo que "ha supuesto una marcha de empresas y una sociedad dividida y fragmentada".

"Lo que tienen que hacer cuanto antes y están a tiempo es, acogiendo el diálogo que ha ofrecido el Gobierno, recuperar la normalidad institucional", ha dicho Zoido. "En lugar de que se produzcan palabras vacías y que suenen bien y que no lesionan ningún oído, lo que tienen es que acompañarse con hechos sinceros y reales", ha apostillado.

Zoido ha resaltado "lo fácil que sería contestar" al requerimiento del Gobierno "que no se ha producido la independencia y por tanto queremos sentarnos a dialogar dentro de la Ley, recuperando la normalidad institucional, y a partir de ahí buscar la solución", recordando que existe una Comisión en el Congreso "donde están representados la soberanía nacional y todos los partidos políticos".



"Todos estamos obligados a cumplir las resoluciones judiciales"



A su juicio, "ese es el lugar donde debemos poner en común cada uno sus aspiraciones y anhelos, y allí buscar la solución, sin dejarse llevar por imposiciones de uno contra otro y de un radicalismo que se aparta del sentir de la mayoría de la sociedad catalana".

"Todos estamos obligados a cumplir las decisiones judiciales, nos gusten o no, se compartan o no hay que acatarlas", ha puesto de manifiesto el ministro, que ha sido cuestionado por la denuncia de agentes de los Mossos d'Esquadra que le han mostrado su malestar en el Cuerpo y le han pedido activar un proceso de transferencia a otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Si las circunstancias lo recomiendan, el Gobierno está para favorecer la estabilidad de todas aquellas personas que quieran servir a España y servir a Cataluña desde los cuerpos de Seguridad que ellos consideren oportuno", ha explicado el ministro, que ha recordado que "hay una previsión legal que se podrá desarrollar", aunque "hoy por hoy no es una prioridad". "Cuando toque, si toca, también lo abordaremos", ha zanjado.