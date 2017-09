La FAPE critica que la Generalitat cobre por las conferencias de prensa

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) considera "una clamorosa agresión a la libertad de prensa" el cobro de diez euros a cada informador que accede al centro de prensa, montando por Mediapro, en el que los responsables de la Generalitat dan sus conferencias, como la que ayer sirvió para presentar los detalles de la consulta. "No se puede cobrar por la libertad de información, cuando la información la ofrece quien la ofrece y forma parte de organismos públicos", criticó ayer la presidenta de la FAPE, Elsa González. "No se pueden confundir los intereses del Govern con los intereses de la empresa privada y al final es cobrar por recibir una información libre", añadió González. "Me ha sorprendido y me parece inadmisible, porque esto supone cobrar por la libertad de información, por recibir una información a la que tiene derecho por la Constitución los ciudadanos", aseguró González a Efe.

Según la responsable de las asociaciones de profesionales de los medios de comunicación, "no hay precedentes" de que haya que pagar para asistir a comparecencias y recibir información de representantes públicos, "designados a través de los votos de la ciudadanía".

González dijo que aunque sea una empresa privada la que gestione el Centro Internacional de Prensa, las comparecencias son de responsables políticos.