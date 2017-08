Rajoy obvia el 'caso Gürtel' y defiende su actuación ante la censura de la oposición

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, protagoniza un pleno extraordinario en el Congreso para responder por el caso Gürtel y la financiación del partido a través de una caja B. Rajoy ha finalizado su primera intervención, en la que no ha citado la trama Gürtel, poniendo en duda la utilidad de esta comparecencia y reprochando a la oposición que la haya impulsado por motivos distintos al control al Gobierno.



Por su parte, la portavoz del PSOE, Margarita Robles, y Pablo Iglesias, líder de Podemos, le han reprochado que no asuma sus responsabilidades políticas. Robles ha pedido la dimisión de Rajoy e Iglesias le ha conminado a que aclare si es "un incompetente" por no haberse enterado de nada o si ha mentido. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho, por su parte, que Rajoy "no tiene palabra".





En España no hay impunidad y se lucha contra la corrupción. Hemos reforzado la prevención, el control y las sanciones; a favor de mejorarlos pic.twitter.com/hoIdrIQwWH — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 30 de agosto de 2017

▶? Margarita Robles fue testigo en el juicio del caso Lasa-Zabala...y no dimitió #RajoyDaLaCara pic.twitter.com/4Xveabdd72 — Partido Popular (@PPopular) 30 de agosto de 2017

Margarita Robles pide su dimisión

?? Rajoy se ha atrincherado en la Moncloa. España merece que un presidente que luche activamente contra la corrupción. #rajoydimision pic.twitter.com/gPHBvNgpL7 — PSOE (@PSOE) 30 de agosto de 2017

Críticas de Pablo Iglesias

Rivera dice que Rajoy "no tiene palabra"

Rajoy ha protagonizado un primer turno de 35 minutos en el que ha recordado que ha intervenido , ha recordado las actuaciones de su Gobierno contra la corrupción y ha criticado los intentos de la oposición para que asumaRajoy ha acabado su discurso en este pleno recordando las prioridades de su Gobierno, entre las que ha citado laasí como su compromiso de seguir luchando contra la corrupción. Ha apostillado subrayando que no está seguro de que este tipo de debates sean "muy útiles"."Me temo que el objetivo de algunos sea otro e intuyo", ha señalado Rajoy en un claro mensaje de reproche a la oposición, a la que ha retado a que presente otra moción de censura si lo que pretende es poner fin a su mandato.Rajoy ha asegurado hoy que no ve motivos para haber convocado un pleno extraordinario del Congreso con el fin de que hable sobre la corrupción y ha criticado el" de representantes de la oposición.Rajoy ha recordado que ya ha hablado en 52 ocasiones en el pleno de la Cámara sobre corrupción. Cuestión distinta, ha dicho, es que a la oposición no le guste lo que él diga sobre corrupción y que ", algo que ha asegurado que no hará en ningún momento.En el turno de réplica a la oposición, Rajoy sólo ha respondido directamente a la intervención previa de Robles, a quien ha recordado que, al igual qué el acudió como testigo en el juicio del caso Gürtel, ella fue citada también como testigo en la investigación del caso Lasa-Zabala.Tras esa comparecencia, ha recordado que la ahora portavoz socialista no fue condenada ni se le abrió juicio oral y al PP no se le ocurrió reprocharle nada sobre esa comparecencia.", ha advertido Rajoy, quien ha planteado cuándo ha de darse por liquidada la presunción de inocencia y se ha preguntado si un dirigente político ya no va a poder acudir ni siquiera como testigo a un juicio.Además, ha considerado que su comparecencia como testigo en el caso Gürtel fue a instancias del PSOE, a través de Adade, y sólo fue preguntado por los abogados de los socialistas valencianos y madrileños."Me piden que vaya como testigo, respondo a las preguntas, me traen aquí y ahora me exigen responsabilidades políticas. ¡Un poco de nivel!", ha pedido Rajoy antes de lamentar: "Y luego me dicen que no hay que politizar la Justicia".La portavoz del PSOE, Margarita Robles, ha pedido hoy a Rajoy, que dimita porque España "necesita un presidente creíble" para afrontar los" como el terrorismo o el debate territorial en Cataluña.Robles le ha acusado de estar" ante los casos de corrupción en el PP, y le ha pedido que no haga "como otros presidentes que se envolvieron en la bandera" en situaciones similares.Por eso, le ha reclamado que asuma "responsabilidades políticas" y que" y porque eso "le vendrá mejor a España para afrontar los graves problemas" que tiene en estos "momentos difíciles".Para Robles no es creíble la declaración que Rajoy realizó elante el juez que lleva el caso Gürtel, y las explicaciones que dio en aquel momento.A su juicio, Rajoy es un "" porque con sus silencios y su falta de explicaciones ha mostrado "connivencia o tolerancia" con la financiación irregular del PP.En su turno de réplica, Robles le ha pedido al líder del Ejecutivo que "no tenga miedo" y "hable de Gürtel y de Bárcenas", pues este pleno está pensado para que Rajoy hable "de eso que lleva muchísimos años sin hablar".La socialista ha atacado al PP por hacer de la lucha contra el terrorismo durante los mandatos del expresidente Zapatero "un instrumento contra el PSOE", algo que "debería darles vergüenza", y ha defendido que su partido no hace eso "por sentido de Estado".La portavoz del PSOE en el Congreso ha recordado que "aquellas personas que asesinaron" y fueron juzgadas en el caso Laso-Zabala "fueron puestas a disposición judicial" gracias, en parte, a su testigo.La portavoz del PSOE en el Congreso ha cargado también contra la "arrogancia y superioridad moral" de las intervenciones del presidente del Gobierno.El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha preguntado a Rajoy sobre el 'caso Gürtel' que si es verdad que no conocía la 'caja B' del PP y la financiación ilegal del partido, o es un incompetente o ha mentido. "", ha exclamado.Según el portavoz de Unidos Podemos, Rajoy generó "muchísimas" dudas en sucomo testigo en la investigación de una de las ramas del 'caso Gürtel'. El origen de todas las dudas, ha añadido, es el "yo no sabía nada" que según Iglesias resume la intervención del presidente en el juzgado."Usted reconoce que los hechos se produjeron,, niega conocerlos, por eso está aquí", le ha dicho a Rajoy. Y le ha formulado a continuación seis preguntas para ver si aclara si es "" por no haberse enterado de nada o si ha mentido.Iglesias ha preguntado a Rajoy por qué envió el famoso mensaje a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, en el que le daba ánimos ante su situación ("") y si reconoce los pagos en dinero negro que Bárcenas asegura que le dio, las anotaciones en los conocidos 'papeles' del extesorero.El líder de Podemos ha asegurado que no cree que el presidente del Gobierno se haya enriquecido "especialmente" con sobresueldos en B, pero que delatan una forma de funcionar corrupta que "durante mucho tiempo fue normal en la política". "Cuando usted dice que no sabía nada,En su segundo turno de intervención, Iglesias ha garantizado a Rajoy que su formación seguirá trabajando para "echarle del Gobierno".Además, el líder de Podemos ha expuesto las acciones que deberían llevar a cabo para combatir la corrupción y aquí ha exigido que no se pague en dinero negro, no se hagan amnistías fiscales ni se abonen sobresueldos en B.Iglesias también ha pedido que no se presione a jueces, fiscales ni se utilicen los ministerios de Interior y Justicia para proteger a los corruptos.El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado hoy el "show" vivido, a su juicio, en el pleno extraordinario al entender que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,Rivera ha afirmado que los grupos de la oposición "ya sabían" que este no era el formato adecuado y ha asegurado que la comisión de investigación sobre la financiación irregular será "la mejor manera" de que Rajoy "de explicaciones", ya que" ni "suficientes escaños" para impedirla.El líder de Ciudadanos ha defendido que el presidente del Gobierno no tiene ni "legitimidad" ni "ganas" para hacer reformas y ha añadido que el PP" y que "no va a afrontar la corrupción", por lo que, "por lo menos", ha señalado, hay que acabar esta legislatura "reformando" el sistema democrático.