ERC niega que negocie una moción contra Rajoy

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha negado hoy que en la reciente reunión entre dirigentes de su partido y de Podemos se negociase un hipotético apoyo de los republicanos catalanes a una eventual moción de censura contra Mariano Rajoy.

En declaraciones a Radio Euskadi, Rufián ha dicho que en el encuentro participaron los dirigentes de ERC Oriol Junqueras y Marta Rovira, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el portavoz de En Comú Podém en el Congreso, Xavier Domènech.

"Nos parece normal y muy sano que se hable. Lo anormal era lo que pasaba", ha dicho Rufián, quien ha insistido en que es "positivo" que dialoguen las "fuerzas de izquierda".

Rufián ha negado que en la reunión se hablase sobre una hipotética moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Ha añadido que el PSOE ya ha dicho que no tiene pensado presentar una moción de censura y ha subrayado que ERC no dará su apoyo a "ningún candidato a la presidencia del Gobierno que no dé su apoyo al referéndum de autodeterminación en Cataluña".

"Quien crea que ERC dará su apoyo a un presidente que niegue de forma reiterada el derecho a votar del pueblo de Cataluña se equivoca o desconoce enormemente el ADN de este partido", ha añadido el diputado de ERC.

En cuanto a la reunión con el partido de Pablo Iglesias, Rufián ha recordado que ERC ha votado a favor del "cien por cien de las iniciativas de Podemos".