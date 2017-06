Rivera anuncia que presentará en el Congreso una ley de gestación subrogada

El líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, anunció ayer que el próximo martes presentará en el Congreso una ley de gestación subrogada, que sería la primera en España, y que ha definido como "altruista y garantista". Según este proyecto, podrán solicitar ser padres por este método españoles o residentes en España, las mujeres gestantes tendrán que ser mayores de 25 años y lo harán sin recibir remuneración. "Hay gente solidaria para donar vida", destacó Rivera, quien destacó que "los niños nacidos por gestación subrogada en otros países no pueden esperar a la puerta de un registro civil" y "tampoco hay derecho a que una familia hipoteque su casa o se tenga que ir al extranjero".

El líder de C´s añadió que el "prohibicionismo" no es la solución y pidió a los demás partidos que "sean valientes, no pongan trabas y no se dejen llevar por presiones internas".