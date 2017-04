Dastis pide a Londres que no compare Gibraltar y Malvinas

El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha dicho hoy, después de las declaraciones de un parlamentario conservador británico afirmando que Reino Unido irá a la guerra si hace falta para defender Gibraltar, que "alguien" en ese país "está perdiendo los nervios, pero no hay ninguna base para ello".

El jefe de la diplomacia española ha respondido así después de que varios políticos británicos, incluida la primera ministra, Theresa May, se mostraran decididos a defender a los británicos que viven en Gibraltar y que el exlíder conservador Michael Howard asegurara, incluso, que el Reino Unido podría ir a la guerra, como hizo en las Malvinas, para proteger a los gibraltareños.

"Howard no dijo exactamente eso", ha señalado Dastis, quien ha añadido, no obstante, que "traer a colación situaciones pasadas con las Malvinas es un poco sacado de contexto". Y ha apostillado: "Me parece que alguien en Reino Unido está perdiendo los nervios pero no hay ninguna base para ello". Dastis ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de participar en Madrid en el Foro Cinco Días.

Sobre si la posible entrada de Escocia en la UE, una vez que el Reino Unido abandone la UE, podría trasladarse a Cataluña, Dastis ha dicho que "evidentemente no" y ha añadido que sus palabras en una entrevista ayer en El País se han "malinterpretado".

"Creo que no hay que hablar de hipótesis. Lo único cierto es que cuando salga el Reino Unido va a salir Escocia. Lo que pase en el futuro ya veremos cuando pase, si pasa", ha afirmado el titular de Exteriores, que ha querido dejar claro que Escocia y Cataluña "no son equiparables de ninguna manera".