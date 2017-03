El "decoro" parlamentario enfrenta al Congreso

Las formas parlamentarias de Podemos tensan el Congreso y provocan las críticas del resto de los grupos, coincidentes en exigir a los diputados de la formación morada unas formas más institucionales. PP, PSOE y Ciudadanos muestran su "hartazgo" ante lo que consideran actitudes que sobrepasan los límites del decoro. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, les replicaba ayer que "el decoro tiene que ver con no ser un corrupto, con no ser un sinvergüenza y cuando te hace preguntas la oposición tratar de responderlas".



Iglesias es uno de los destinatarios de las críticas desde que, en la sesión de control al Gobierno de la semana pasada, dejara constancia de que al presidente Rajoy "se la bufa" el informe en el que los letrados de la Cámara Baja advertían de que el Ejecutivo abusa de su facultad de vetar las iniciativas parlamentarias de la oposición. Pero lo que generó mayor malestar fue la exhibición por el diputado morado Diego Cañamero de dos carteles pidiendo la libertad de su compañero Andrés Bódalo, con los que se acercó al ministro de Justicia, Rafael Catalá. Bódalo mantuvo una actitud de "acoso, desafiante y chulesca", afirmaba ayer el portavoz del PP, Rafael Hernando, al tiempo que instaba a los representantes de Podemos a reflexionar sobre su actitud en la Cámara. Hernando, cuyos modos también fueron objeto de críticas en otras ocasiones, asegura sentirse "perplejo" por la "intensidad inusual" con que Podemos hace "un numerito" en la institución parlamentaria. "Convertir el hemiciclo en un circo lo único que hace es banalizar la Cámara y la soberanía popular", afirma Hernando.



La diputada socialista Isabel Rodríguez reclama un "respeto mínimo" a las normas de convivencia entre los parlamentarios. "Hay que respetar las formas allá donde estemos y el hemiciclo es la casa de todos los españoles y tenemos que ser consecuentes también con quien representamos y con lo que hacemos cuando estamos dentro", considera la también socialista Susana Sumelzo. "Estamos más en el 'show' que en lo que realmente es importante, que es ayudar a que los ciudadanos tengan una vida mejor", lamenta el diputado de Ciudadanos Toni Cantó, quien considera "molestas" las faltas de respeto y apunta que "las formas terminan hablando del contenido".



"Algunos han pensado que el decoro tiene ver con llevar un reloj muy caro o vestir ropa muy cara, y el decoro tiene que ver con no ser un corrupto, con no ser un sinvergüenza y cuando te hace preguntas la oposición tratar de responderlas", rebate Iglesias. El líder de Podemos, quien acusa a la presidenta del Congreso de ser parcial en favor del PP, señala que la portavoz de su grupo, Irene Montero, mantuvo una conversación con Ana Pastor para trasladarle su malestar por la "enorme agresividad de los diputados del PP, acostumbrados a formas del pasado" porque creen que el Parlamento "les pertenece".