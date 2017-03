El vehículo autónomo vigués ya rueda por París sin la supervisión de conductores profesionales

El Grupo PSA, a través de su programa Vehículo Autónomo para Todos (AVA, por sus siglas en inglés), ha iniciado pruebas de coches autónomos en la ciudad de París con conductores "no expertos", como avanzó FARO ayer. El plan, presentado el pasado Salón del Automóvil de Ginebra, unifica diferentes funciones que irán delegando la conducción al coche en lugar de al conductor, siempre que éste lo desee.



El objetivo de la firma es hacer la conducción autónoma accesible al mayor número de usuarios posible, ofreciendo coches que simplifiquen la vida diaria, reduciendo el tiempo de los desplazamientos y aumentando la seguridad vial. De esta forma, está llevando a cabo pruebas en el rea metropolitana de París con modelos con automatización nivel 3 ("sin ojos") y 4 ("mente fuera") por parte de conductores no profesionales, en lo que supone un anticipo de los vehículos completamente autónomos que introducirá en 2020.



Galicia participa en el desarrollo de los automóviles autónomos de PSA a través del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG). Su aportación se centra en el campo del HMI (siglas en inglés de Human Machine Interface), en cómo interactúa el conductor con el coche en los diferentes escenarios de conducción automatizada (por ejemplo, a través de enlaces multimedia: imágenes, sonidos, vibraciones, etc.).