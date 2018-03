Contención sin renunciar a la final

Dos partidos separan al Pontevedra de la final de Copa Federación. Los granates no tenían este objetivo en mente cuando empezó la liga regular ya que accedieron al torneo tras haber quedado apeados de la Copa del Rey en el primer cruce, pero a medida que han ido superando eliminatorias con alineaciones formadas por jugadores de la base y menos habituales, las ganas por conseguir el trofeo han ido aumentando en la plantilla.

El Pontevedra recibe hoy en Pasarón (20 horas) al Atlético Saguntino en la ida de la semifinal copera. Lo hace con el firme propósito de obtener una buena renta que llevarse al partido de vuelta para estar en la gran final. Solo por estar en esta eliminatoria el Pontevedra ya tiene 12.000 euros asegurados que sumar a los 95.000 que ya de por sí la Federación le ha repartido en concepto de derechos de retransmisión de la Copa del Rey (70.000 como equipo de Segunda B y 25.000 más por jugar la Copa). Pero este premio económico que otorga la Copa RFEF puede ser todavía más alto en el caso de estar en la eliminatoria decisiva, ya que supera los 30.000 por ser subcampeón y asciende hasta los 90.000 para ganador.

Pero las intenciones pontevedresas no distraen del verdadero objetivo. El equipo no ha dejado de pensar tampoco en el trascendental partido que tendrá que disputar el sábado, un día antes de lo que viene siendo habitual, contra el Coruxo en O Vao. Luismi siempre ha sido muy claro a la hora de indicar que la "prioridad es la liga". Sin embargo, no esconde que llegados a este punto de la competición de Copa ahora quieren estar en la final.

Hoy por la mañana el equipo tiene la última sesión de entrenamiento antes de la Copa y tras ella el preparador vigués decidirá a qué futbolistas convocar para jugar contra el Saguntino. En cualquier caso, Luismi seguirá apostando por aquellos que no están contando con minutos en liga para este partido así como por futbolistas que lo están haciendo bien en las categorías inferiores y en los entrenamientos con el primer equipo. Anxo, Pibe, Lezcano, Juan Barbeito, Jesús, Éder o Berrocal tendrán hoy minutos para reivindicarse. Está por ver si Luismi decide incluir en la lista de convocados a Añón, ya que la amarilla que vio en el último partido ante el Rayo Majadahonda le obligará a descansar por sanción el sábado.

El Atlético Saguntino es el vigente campeón del torneo y busca esta temporada convertirse en el primer club de la historia en conquistar el trofeo en dos años consecutivos. El Pontevedra, por su parte, también luce en sus vitrinas esta competición al ganarla en el año 2007. Para llegar hasta el partido de hoy los valencianos han tenido que dejar atrás a equipos como Mallorca B, UCAM Murcia o Plasencia mientras que el Pontevedra hizo lo propio con Rápido de Bouzas, Burgos y Escobedo.

Actualmente el Saguntino es noveno en el grupo III de Segunda B. Está a seis puntos del play off de ascenso y tiene 10 puntos de margen sobre el descenso directo, por lo que la tranquilidad que le da la clasificación le permite afrontar con más calma las distracciones de este torneo. Fuera de casa se está mostrando como un rival especialmente eficiente pero actualmente no se encuentra en el mejor momento de forma del año al haber ganado uno de sus últimos seis partidos disputados en la competición liguera.

Desde el Saguntino consideran al Pontevedra como "el rival a batir" de cara a conseguir su segundo trofeo y ven principalmente en el largo viaje una de las claves de la eliminatoria. Ambos equipos deberán de cruzarse media España para afrontar la eliminatoria. En total casi dos mil kilómetros entre ida y vuelta que se deberán afrontar a estas alturas de liga en la que el cansancio empieza a hacerse notar ya en todas las piernas. El mismo viaje que realizará la semana que viene el Pontevedra lo emprendió hace solo unos días el Teucro para disputar la liga.

Dos gradas

Conscientes de que la fecha entre semana, el mal tiempo y la coincidencia del partido de Copa del Rey del Teucro en casa contra el Guadalajara no ayuda a que Pasarón concentre una gran afluencia hoy, el Pontevedra ha optado nuevamente por abrir solo dos gradas para el partido ante el Atlético Saguntino.

Todos los socios tendrán libre acceso al campo presentando su carneé en la puerta. El abonado de preferencia debe ir a Tribuna y el de Sur a la grada de Norte. Las entradas tienen un precio de 15 euros en Tribuna y 10 en Norte para el aficionado adulto y será gratuita para los menores de 18 años.