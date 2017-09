Berrocal llega listo para entrar en acción

Esta mañana el Pontevedra presentó a la última pieza que va a formar parte de este equipo, al menos hasta el mercado de invierno. El delantero Jesús Berrocal fue presentado en Pasarón aprovechando el día de descanso en los entrenamientos del primer equipo y se mostró muy agradecido por la apuesta y con ganas de empezar a sumar ya junto al resto de sus compañeros.

El atacante cordobés, dijo que "vengo con muchísima ilusión y ganas, dispuesto a darlo todo por este club que ha depositado mucha confianza en mí. Desde el primer momento hubo muy buen feeling y cuando me salió la opción lo tuve claro. Es verdad que tenía más opciones, pero me llamó la atención la del Pontevedra por el club y la ciudad. Venían de hacer una buena temporada, es un club que hace las cosas bien siempre y yo había preguntado a compañeros míos que habían estado aquí antes, todos me hablaron genial. Por esos motivos estoy ahora aquí".

El delantero se mostró desde ya dispuesto a poder debutar cuanto antes si Luisito lo considera oportuno. Rescindió contrato en Hércules el pasado día 31 de agosto y hasta entonces ha estado entrenando con los alicantinos, por lo que llega en buena forma. Sin ponerse objetivos individuales, Berrocal afirmó que "vengo aquí para hacer el máximo número de goles posible y para aportar trabajo al equipo y ayudar en todas las facetas, también cuando el equipo esté congestionado y se necesite un juego más directo".

Esta temporada el Pontevedra tendrá por primera vez desde la llegada de la actual cúpula directiva a tres puntas específicos en plantilla. El objetivo es no pasar los apuros de otros años en los que las lesiones castigaron la buena dinámica del grupo en momentos importantes y darle al entrenador el mayor número de alternativas posible. Desde la dirección deportiva se cree que tanto Etxániz, como Iván Martín, como el propio Berrocal pueden ser compatibles.