"Los tres puntos nos dan moral"

El autor del gol que decidió el partido entre el Bande y la UD Ourense se mostraba satisfecho por la importancia de los tres puntos y por la alegría que se llevaron los aficionados ourensanistas congregados ayer en el campo de Outeiro. Para Rubén Durán el gol también es especial porque abre su cuenta personal esta temporada y se convierte en el décimo unionista que ve puerta tras 12 jornadas en Preferente. Al término del partido, el mediapunta reconocía que la entidad del oponente aumenta el valor del golazo. "Sabíamos que era un partido complicado -indicó-. Ellos tienen muy buen equipo, en su casa estaban fuertes y buscan un partido muy físico. Nuestro equipo estuvo concentrado durante los 90 minutos, hubo muy pocas ocasiones y al final un gol bastante afortunado significa tres puntos que nos van a dar mucha moral para seguir peleando por los puestos de arriba".

El jugador unionista recordó la jugada que se sacó de la chistera en el minuto 57 y no ocultaba su sorpresa por lo certero que fue el golpeo de larga distancia. "Sé que Berto juega mucho fuera de portería, pero la verdad es que en ese momento tampoco vi muchas opciones de pase. Me quedó franca la pelota para golpear y hasta, que entró, la verdad es que no creía que fuese a hacerlo", indicó.

Con el triunfo en Bande, los de Fernando Currás cierran un paréntesis de tres partidos a domicilio sin conocer la victoria (empataron en Navia y Campo Lameiro y perdieron en Pontellas). Rubén Durán entiende que el fútbol no siempre fue justo con los méritos del equipo en esos encuentros y destaca que le gusta la progresión del bloque. "Era más cuestión de resultados, porque habíamos jugado bastantes minutos bien. Esos cinco o diez minutos que bajábamos en algún tramo del partido nos estaban costando goles y puntos, pero la dinámica del equipo es buena. Está yendo a más, cada día es mejor y de eso se trata. Son tres puntos importantes porque necesitábamos una victoria así, pero el equipo ya estaba en buena línea", apuntó.

A Rubén Durán le supo particularmente bien la victoria de Bande por los aficionados que están acompañando a la UD Ourense en todos sus desplazamientos desde el principio del campeonato. "Como siempre, la afición sabemos que está ahí apoyando en los momentos malos y en los momentos buenos. Nosotros lo notamos en el campo y se merecían una alegría como esta. Creo que se marchan muy contentos para casa por cómo se consiguieron tres puntos ante el rival que es", concluyó el futbolista de la UD Ourense.