"Quiero hallar soluciones y hacer un equipo más peleón"

El técnico unionista podría presentar esta tarde algunas novedades y expone las claves para frenar y atacar al Ribeiro. "Primero tenemos que mirarnos a nosotros, no cometer errores y jugar con la misma energía todo el partido. Nos están costando mucho nuestros propios errores. Y quiero hacer un equipo que juegue más junto y que pelee los durante los noventa minutos de juego, algo que no estamos haciendo en los últimos partidos y por eso quiero buscar soluciones para el partido de esta tarde, donde podría haber algunas novedades, primero no podemos contar de nuevo con el portero Pato que fue operado de una hemorroide y podrían tener sus oportunidades Aitor Martínez, y Julio, volverá además de nuevo Codeso a la defensa y lo más probable es que juegue con dos puntas Hugo García y Adrián. Aparte que hay que pensar que el domingo jugamos en Bande y los jugadores tendrán pocos días de recuperación".

Currás no quiere confianzas ante el Ribeiro. " En esta categoría nadie te regala nada y para ganar los partidos no puedes cometer errores, A priori somos favoritos para sumar los tres puntos, pero enfrente vamos a tener un equipo muy peleón que sabe utilizar sus armas y además todos los equipos se crecen en O Couto".