Fernando Currás: "Es una pena no llevarse tres puntos que merecimos"

El entrenador de la UD Ourense lamentó las ocasiones malgastadas, antes y después del giro preocupante que dio el encuentro tras el tanto del Campo Lameiro al comienzo de la segunda parte. "Estamos con ese discurso del casi y no acabamos de conseguir los tres puntos. Una vez más hay que quedarse con lo que pasó en el terreno de juego. Hay que felicitar al equipo porque no es sencillo afrontar que el rival, sin casi hacer peligro, se te ponga por delante en el marcador", indicó Fernando Currás a la conclusión.

La tarde fue particularmente adversa en las estrategias: "Es verdad que el balón parado forma parte de este juego y creo que lo defendimos bien menos en esa acción aislada, y por el contrario nosotros tuvimos muchas opciones bastante más claras que las que metieron ellos y nos las sacaron bajos palos. Eso a balón parado, y en cuanto a juego, en la primera parte salimos bien, tuvimos un momento malo, nos repusimos y volvimos a acabar bien". Currás elogió la reacción de los unionistas tras el tanto pontevedrés: "Después del gol de ellos jugamos con dos puntas, prescindiendo algo más ya del mediocampo, y el equipo embotelló al rival y no metimos más, pero como para discutirle algo a los futbolistas en cuanto a esfuerzo y a las cualidades que demostraron en el campo. Una vez más han demostrado que se puede ir con ellos al fin del mundo y la pena es que no nos lleváramos tres puntos que merecimos con bastante claridad".

El técnico reconoce que en este tramo inicial se han hecho concesiones en las áreas que han costado siete puntos a domicilio, con la derrota inaugural en Valladares y los dos empates en los campos del Alertanavia y Campolameiro, pero entiende que el trabajo dará sus frutos y se ganará contundencia en ambas áreas. "Todavía no sé cómo se entrena eso -ironizó el técnico ourensanista-. No es sencillo. A los jugadores no puedo recriminarles nada. Son ocasiones en las que se remata bien y en las que toman buenas decisiones. Se llegó con centros, con tiros de fuera, a balón parado. Tuvimos ocasiones de todos los colores y ya entrarán. La gente de arriba la verdad es que hoy, los que salieron otra vez, demostraron que aquí quiere estar todo el mundo y a nosotros nos toca estar atentos a los mensajes que nos mandan y tratar de gestionarlo de la mejor manera posible".