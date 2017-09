Senra aventaja a Meira en 18 puntos

Alberto Meira y José Murado (Mitsubishi EVO X) tienen esta semana un durísimo reto, brillar en un Ourense-Ribeira Sacra que está llamado a tener la mejor participación de todo el año en el campeonato gallego de rallyes, o como mínimo la más exótica, por incluir a dos jóvenes pilotos integrados en el programa de formación del equipo oficial Toyota, que acudirán a esta prueba para acumular kilómetros sobre asfalto. Meira, centrado en la pelea por el campeonato, en el que tras cinco pruebas está separado por 18 puntos del líder, Víctor Senra (Ford Fiesta R5), prevé que "los dos japoneses podrían ser una incógnita, de no ser porque hoy en día es fácil encontrar información, y ver que, aunque todavía no son grandes estrellas internacionales, sí compiten habitualmente en todo tipo de pruebas, así que llegan con un buen ritmo, y tengo claro que lo van a hacer bien. Me parece bien que lleguen participantes de nivel, es positivo para el campeonato en general."

El piloto de Vincios llega con la moral a tope a esta carrera, después de ganar el último rallye celebrado, y de haber conseguido recortar su diferencia de puntos con Senra. "El equipo está haciendo un trabajo sensacional y en todas las carreras hemos sumado muchos puntos. Este año la normativa redujo las prestaciones de nuestro coche, pero la fiabilidad está siendo total. Toco madera. Por una parte no niego que me gustaría cambiar de coche, pero al mismo tiempo sigo pensando que el Mitsubishi Lancer es un coche fabuloso", aseguró en clave de previa Alberto Meira.