El Moaña, a frenar al poderoso Sanxenxo

El Club Deportivo Moaña intentará dar la sorpresa en el encuentro que esta tarde (16.30 horas, campo de O Casal) afronta ante el Xuventú Sanxenxo, una escuadra que ocupa la segunda posición de la tabla clasificatoria y que hasta la fecha únicamente ha perdido un partido, por la mínima ante el Grove. El conjunto que dirige Miguel Fernández confía en explotar su poderío como local -si bien perdió en su último compromiso en casa ante el Mondariz- para frenar a su intratable rival y, de paso, seguir escalando posiciones en la tabla.

El triunfo del miércoles ante el Erizana sirvió para atajar la mala racha de dos derrotas consecutivas ante Estradense y Mondariz que hicieron que los celestes se descolgasen ligeramente hasta mitad de la tabla. Con los ánimos y la moral renovada, el equipo de Fernández aspira ahora a dar la campanada y a seguir mirando hacia arriba en la clasificación. "Es un partido diferente, ante un rival superior técnicamente a nosotros, pero ante el que no hay que mentalizar a nadie. No nos van a coger despistados. El problema, en caso de perder, no va a ser ese", afirma. Y es que el preparador del cuadro moañés tiene palabras de elogio para su contrincante de esta tarde. "Me extrañaría que no estuviese entre los cuatro primeros toda la temporada. Es un conjunto muy potente, con fuerza, velocidad, agresividad y balón parado, que luchará por ascender", resume, antes de añadir que "es de lo mejor de la categoría junto a Bande o Ourense. Están a otro nivel".

Con Chaves, Gonzalo, Érik y Pablo en el dique seco, los 16 elegidos son los porteros Jai e Isma; los defensas Costas, Íker, Pitu, Rubén, Molinos y Saúl; los centrocampistas Hugo, Suso, Álex Castro, Omar y Kevin Pérez; y los delanteros Róber, Andrés y Marco. Buena parte de las esperanzas de los moañeses radica en que puedan mostrar seriedad defensiva y explotar el gran momento de forma de Andrés, pichichi de la categoría con 10 dianas. Enfrente habrá varios ex moañeses como Curri y Javi Nogueira, así como otros jugadores con pasado en la comarca como el delantero Firi (ex del Alondras y Domaio) y el extremo Hugo (ex del Bahía).