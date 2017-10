El Frigoríficos quiere imponer su ley

El Frigoríficos del Morrazo buscará imponer su teórica superioridad y pasar ronda en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, que esta noche (20 horas, Pabellón Municipal de los Sueños, con el arbitraje de los asturianos Friera Cavada y Álvarez Menéndez) lo enfrenta a partido único al Secin Group Alcobendas, líder de la División de Honor Plata. El conjunto cangués quiere extender las buenas sensaciones de la victoria en Liga ante el Ciudad Encantada y mantenerse en una competición en la que el año pasado llegó a disputar la Final a Ocho de León, en un nuevo hito histórico de los hombres entrenados por Víctor García, "Pillo".

"Hay que echar el resto tanto mañana [por hoy] como el sábado en Irún en la Liga", afirma el entrenador, deseoso de dar continuidad al triunfo frente a los conquenses. La competición se presume atractiva y el hecho de que la siguiente ronda se reserve para antes del parón navideño hace que la planificación deportiva no se altere en exceso y los sueños coperos no tengan una repercusión negativa en la Liga. Así que el Cangas saldrá a buscar un triunfo que le permita estar en la siguiente fase, aún a sabiendas de las dificultades de la empresa. "Ellos están en un momento dulce. Vienen de ganar al Aranda y al Carabanchel con facilidad", advierte Pillo. El técnico advierte de que los madrileños plantearán un choque con mucho ritmo. "Son rapidísimos y juegan de forma muy intensa. Son un buen equipo en un buen momento, así que si nosotros no estamos bien nos ganarán seguro", afirma.

Las ausencias en la convocatoria son la de Serafín, por motivos laborales, y la del lesionado David Iglesias. El joven buenense deberá pasar por quirófano por una fractura del tabique nasal que lo mantendrá fuera de las pistas aproximadamente un mes. Así, Pillo ha recurrido al filial para convocar al lateral Ángel Rodríguez, que estará con el conjunto de Asobal tanto en este duelo como en el del sábado en Irún. "Nos puede ayudar esta semana", señala. También estarán en la lista Cancio y Rubén Soliño. Así pues, la convocatoria está integrada por los porteros Hermones y Salazar; los extremos Moisés, Soliño, Menduiña y Vujovic; los pivotes Pablo Castro y Cerqueira; el defensor Cancio; los centrales Rubén y Simic; y los laterales Chapela, Potic, Muratovic y Ángel Rodríguez.