Un mes de transición para el Cangas

Granollers, Cuenca y Bidasoa en Liga y Alcobendas en Copa del Rey. Esos son los cuatro compromisos que el Frigoríficos del Morrazo deberá afrontar en un mes de octubre al que se podría calificar como de transición antes de los decisivos de noviembre y diciembre, en los que los discípulos de Víctor García, "Pillo", deberán dar el do de pecho a nivel de consecución de puntos. Y es que el calendario continúa siendo un tanto áspero para un equipo que salió de septiembre con el valioso triunfo ante el Logroño La Rioja y que quiere hacerlo de octubre con algún punto más en su casillero.

"Ganar al Logroño supuso un bálsamo y ahora tenemos que conseguir algo más en este mes", afirma el preparador de los cangueses, que añade que "así nos podríamos plantar en noviembre y diciembre con más tranquilidad, que son los meses en los que nos jugamos los partidos importantes". Y subraya que "ahí es cuando quiero que el equipo esté bien". Eso no significa, no obstante, que el Frigoríficos renuncie a todo lo que viene antes. Es más, Pillo asegura que "tenemos cuatro partidos y vamos a ir a por ellos". El objetivo son los puntos, pero también mantener el buen rendimiento que los de O Morrazo han ofrecido hasta la fecha, a pesar de que los resultados no les han sonreído de forma proporcional. "No quiero que perdamos ese buen competir, esa madurez que estamos demostrando", afirma.

Nivel competitivo

Salvo ante el Ademar, el Cangas ha dado la cara en los tres partidos restantes y ha estado metido de lleno en ellos, con claras opciones de triunfo. Algo que Pillo desea trasladar a la próxima cita de los suyos, el viernes ante el Granollers. "Tienen una buena plantilla y son un club con mucha solera, pero nosotros vamos allí a ganar, y si seguimos compitiendo en esta línea tendremos nuestras opciones", manifiesta. Pillo asume que "Granollers, Cuenca y Bidasoa son tres partidos ganables, pero también tres partidos perdibles, y depende de nosotros. Y sean cuales sean los resultados, hay que mantener el nivel competitivo".

Sobre los otros dos rivales apunta que "Bidasoa saldrá de ahí [está en la zona baja] salvo que haya algo raro porque tiene plantilla para ello y el Cuenca sigue sorprendiendo un año más, pero nosotros ya no miramos mucho cómo es el rival", desvela. "Son dos partidos fuera y uno en casa y sabemos que también podemos perder, por eso no quiero que nos volvamos locos. En noviembre y diciembre nos jugamos muchas cosas", sentencia el preparador.

Entre medias habrá un duelo de Copa del Rey ante el Alcobendas en el que Pillo no se quiere fijar por el momento. "Es una competición que está ahí y por la que hay que pelear, pero tendremos que ver primero cómo llegamos y decidir cómo la afrontamos en función de nuestra situación", asegura. Esta eliminatoria, entre los duelos ante Cuenca y Bidasoa, quizás no llega en un momento idóneo, pero también es cierto que la siguiente ronda será los días 20 y 23 de diciembre (ya a ida y vuelta), "y ahí no está mal situada en el calendario". Los cangueses aún tienen el buen sabor de boca de su presencia la campaña pasada en la Final a Ocho disputada en León.